Die vele festivalgangers zijn echt niet zo roekeloos als Den Haag doet voorkomen

Over het wijdverbreide drugsgebruik op festivals wordt voornamelijk in codes bericht. Neem de beschrijving van een zonsopgang bij Wildeburg, op de muzieksite 3voor12. 'Ochtenddauw en euforie hangen in de lucht, terwijl de vele kleurrijke nachtvlinders met de sterren in de ogen dansen.' Dat klinkt, het moet gezegd, een stuk creatiever dan het d-woord.



Het is een wonderlijke status quo. Aan de ene kant staan politici en bestuurders die alle drugs afwijzen, festivals die wel moeten doen alsof hun neus bloedt ('zero tolerance') en media die vooral over incidenten berichten. Aan de andere kant staat een festivalgeneratie voor wie middelengebruik, vooral xtc, heel normaal is. De roes is een belangrijk onderdeel van hun feest.