'De Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap'

Het verbindende vermogen van ons landschap is groot. We voelen ons er thuis, het maakt ons trots en geeft vorm aan wie we zijn.

Hoe eeuwig zonde is het dat de politiek datgene wat ons met elkaar verbindt, wat zo dicht bij ons staat, over het hoofd zou kunnen zien: het landschap waarin we leven, wonen en werken. Het verbindende vermogen van ons landschap is groot. We voelen ons er thuis, het maakt ons trots en geeft vorm aan wie we zijn.



Het is hoog tijd voor een regeerakkoord gefundeerd in de prachtige Hollandse klei. Zoals Willem Ferwerda het zo raak zei in zijn Duurzame Troonrede (5 september): 'Er is vrijwel geen enkel publiek bediscussieerd onderwerp dat niet direct of indirect met landschap verbonden is. Want gezonde ecosystemen zijn de basis van ons bestaan.'



Nederland is een prachtig land, vol menselijke wonderen en verhalen. Echt een land om trots op te zijn. Dat verdient een bevolking die trots is op de Nederlandse cultuur en een overheid die dat in woord en daad laat zien door natuur en landschap op waarde te schatten.



Marc Van Den Tweel is directeur Natuurmonumenten.

Hank Bartelink is directeur van LandschappenNL.