Je had ooit mensen die zich afvroegen wat je in godsnaam met een houtkachel moest als elders in het huis een cv-ketel stond te snorren. Dezelfde mensen vroegen zich af waarom je vlees liet verschroeien op de barbecue terwijl je het egaal bruin kon bakken op het gasfornuis. Maar deze dorre geesten werden op een zeker moment overstemd door de levenskunstenaars voor wie de houtkachel, net als de Franse kaas en dito wijn, een vast onderdeel ging vormen van het vrije weekend. Nu dreigt deze pastorale vorm van huiselijkheid als bron van luchtvervuiling in de ban te worden gedaan. De liefhebber van goede gesprekken bij de open haard zit met de brokken. Zeker als in zijn sfeervolle huis de richtingenstrijd tussen Zwarte Piet en roetveegpiet net in het voordeel van de laatste was beslecht.