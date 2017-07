'De écht irritante teringherrie begint bij de jeugd op scootertjes'

Brief van de dag: teringherrie begint bij de jeugd op scootertjes

Na het lezen van de brief van de dag, denk ik dat Sander van Walsum niet echt merkentrouw is wat motoren betreft. Tijdens het lezen denk ik waar blijft het, en ja, na de inleidende beschieting komt het hoge woord er uit: Harley Davidson samen met zijn zielige berijder. Hij ziet ze al snel met z'n honderden bij elkaar rijden. Voor zover ik weet kwam dat hooguit een keer per jaar bij de inmiddels gestopte Harley-dag Breda voor. Wat ik mis in zijn betoog, is de écht irritante teringherrie die begint bij de jeugd op scootertjes met snerpende, kilometers lang stinkende tweetaktmotortjes, vervuilender dan zeven diesel bestelbusjes bij elkaar (bron; onderzoek gemeente Utrecht), racende door stads- en winkelcentra (hoezo snorfietsen?). Na het motorrijbewijs komt de Japanse racer aan bod, zetpilpakje aan, uitlaat open gepeuterd en hop de dijken op, wars van alle verkeers- en snelheidsvoorschriften. Op snelwegen worden af- en opritten gebruikt voor respectievelijk bochtenwerk en acceleratieraces. Inhalen? Niet links- dan maar rechtsom. Daar heb ik de zielige Harley-rijder nog nooit op kunnen betrappen, laat staan op het voor zijn lol nemen van af- en opritten, hij is blij dat hij eindelijk op een recht stuk weg is aanbeland. Dat norse kijken zal wel van het soms noodgedwongen nemen van bochten komen. Acceleratie heet bij een Harley vertrekken vanuit stilstand, wheelies zien deze mensen alleen als ze in een dijkhuisje of op bijvoorbeeld de Vlissingse boulevard wonen. Het circuitgedrag op de openbare weg met bijbehorende racegeluiden en aan iedereen lak hebben, is toch echt niet toe te schrijven, om het genderneutraal te stellen, aan Harley Davidsonmensen. Ik denk dat sommigen eerder harder hun motoren poetsen dan dat ze er ooit op rijden...



Ed van Riel, Vlissingen