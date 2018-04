Wie wegens majesteitsschennis tot de maximumstraf van vijf jaar gevangenis of 'een geldboete van de vierde categorie' veroordeeld wilde worden, moest het wel heel bont maken. 'Us verlosser' Ferdinand Domela Nieuwenhuis kwam niet verder dan een half jaar cel met satirische artikelen waarin Willem III 'koning Gorilla' werd genoemd. Overigens dankt Domela Nieuwenhuis zijn naamsbekendheid in belangrijke mate aan dit wapenfeit. Vandaar dat een lange stoet activisten sindsdien in zijn geest heeft gehandeld. Het risico op strafrechtelijke vervolging was gering, maar het publicitair rendement was groot. Wie zou ooit van Abulkasim Al-Jaberi hebben gehoord als hij in 2014 niet 'Fuck de koning' had geroepen? De afschaffing van majesteitsschennis zal de activisten meer pijn doen dan de koning zelf.