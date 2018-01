'Dankzij onze falende overheid staan de Groningers in de kou'

Brief van de dag: Bouw in bestaand bebouwd gebied

Volgens Friso de Zeeuw is het niet verstandig om te zoeken naar oplossingen die onze schaarse ruimte zo veel mogelijk sparen en moet er vooral snel en veel gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van de nu nog open groene ruimte (O&D, 9 januari).



Opvallend is echter dat De Zeeuw ook pleit voor een koppeling tussen verstedelijking en mobiliteit. Die oplossing zou juist in de eerste plaats moeten bestaan uit een slimme ruimtelijke planning. Door te bouwen in bestaand bebouwd gebied kan aangesloten worden op bestaande infrastructuurnetwerken en kan voldoende kritische massa bereikt worden voor opwaarderingen naar hoogwaardig openbaar vervoer.



Ook biedt bouwen in de stad veel mogelijkheden voor voetgangers en fietsers omdat functies zich op relatief korte afstand van elkaar bevinden. Juist het bouwen in het buitengebied brengt grotere mobiliteitsopgaven met zich mee. Nieuwe woningen in de groene ruimte maken nieuwe infrastructuur noodzakelijk en door lage dichtheden zal hoogwaardig openbaar vervoer hier veelal niet gerealiseerd kunnen worden waardoor iedereen bijna gedwongen wordt de auto te nemen, met meer drukte op de wegen tot gevolg.



Zoeken naar bouwmogelijkheden waarbij zuinig wordt omgegaan met ruimte en die De Zeeuw verwerpt, is dus zo gek nog niet.



Susanne Kuijpers, Den HaagNatuur en Milieufederatie Zuid-Holland