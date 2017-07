'Complimenten voor Willem Vissers' columns over zijn zoon'

Mannenvoetbal

Dat heeft Martijn Kleijwegt goed gezien: vrouwenvoetbal is anders. Maar wel degelijk voetbal. Net als mannentennis ook gewoon tennis is. Het is wellicht niet het hogeschoolvoetbal dat hem voor ogen staat, maar dat is zijn probleem. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen voetballende mannen en voetballende vrouwen, maar dat wist hij stiekem ook wel als vader van twee voetballende dochters.



Alsof het échte (lees: mannen)voetbal altijd om aan te zien is. Meneer Kleijwegt weet wel beter, hij zit per slot van rekening om de week in De Kuip. Ik ben wel benieuwd of zijn dochters er ook zo over denken.



Lieuwe Rozema, Groningen