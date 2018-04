'Bladblazers zouden verboden moeten worden'

Lang leve de echte man

Wat ben ik blij met het inspirerende en vernieuwende werk van mijn Canadese collega, Jordan Peterson. Wat bijzonder prettig dat hij met zijn verbluffende populariteit de vele danig in versukkeling geraakte jongemannen een 'way out' biedt. Dit gaat me in mijn behandelpraktijk vast veel tijd besparen, wellicht besparen we hiermee zelfs op de alsmaar stijgende ggz-kosten.



Ik hoef straks de in scherven liggende, uit zichzelf al fragiele narcistische trekjes van deze jongens niet meer een voor een in de behandelkamer op te duiken, op te poetsen om daarmee het voorheen failliete zelfbeeld een nieuwe kans te geven. Al die deukjes in het ego, opgelopen volgens Peterson in de ratrace met hun vrouwelijke leeftijdgenoten, kunnen nu veel sneller en mannelijker worden gerepareerd, zonder psychotherapie die overigens ook al voor het merendeel wordt uitgeoefend door vrouwelijke psychologen.



Weg daarmee, gewoon aansluiten bij wat onze jongemannen op de sociale media toch al voortreffelijk kunnen: zich direct, ongeremd en onbenullig uitleven in dat wat ze nu niet echt hoeven te ervaren. Nu kan dit uitageren minder ongericht in het wilde weg, maar gelegitimeerd door de professor op het feminisme.



Het overkomt me niet zo vaak dat ik zo blij wordt van het werk van een collega, tijd voor een feestje onder de titel: lang leve de echte man.



Jan Derksen, klinisch psycholoog / psychotherapeut