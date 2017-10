Als May Vrouwe Fortuna heeft begrepen, vraagt ze opnieuw EU-lidmaatschap aan

Vrouwe Fortuna staat bekend om haar streken, maar ook om de waarschuwingen die ze verstrekt aan de mensen die ze te grazen wil nemen. Talloze mythologische helden gingen ten onder nadat ze de waarschuwingen van deze godin hadden genegeerd. De Britse premier Theresa May was op het Tory-partijcongres net begonnen aan haar toespraak over de glorieuze toekomst van Groot-Brittannië buiten de Europese Unie, toen Vrouwe Fortuna besloot gul te worden met voortekenen. Eerst werd May onderbroken door een kerel die haar ontslagbrief overhandigde, daarna kreeg ze een kriebel in haar keel, daarna liet haar stem het afweten, daarna vielen achter haar rug diverse letters uit de slogan 'A Country That Works For Everyone'.



Als May de gulle godin heeft begrepen, vraagt ze nog deze week opnieuw het EU-lidmaatschap aan.