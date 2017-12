'Als je niet geslutshamed wil worden, waarom word je dan Marokkaan?'

Volgens Van Dijk is de Marokkaanse gemeenschap nu eenmaal seksistisch. 'Prima als dat niet je ding is, maar dan moet je er niet voor kiezen om geboren te worden met een Marokkaanse achtergrond. Als ik zo'n meisje van 17 op tv zie huilen omdat ze niet meer over straat kan zonder uitgescholden te worden voor hoer, dan denk ik: had je even verdiept in de cultuur. Wat had je dan gedacht dat zou gebeuren?'



Ook seksueel antropoloog Brenda Wever vindt de massale ophef over het exposen van Marokkaanse meisjes overtrokken. 'Dit zijn eeuwenoude rituelen, ze doen het al honderden jaren zo. We zien hier gewoon hoe jonge mensen hun seksualiteit en hun plek in de samenleving ontdekken. Dat is erfgoed dat we juist zouden moeten koesteren.'

