'Als de politie je aanhoudt om een dure jas, dan krijg je aandacht. Dan ben je goed op weg'

Parkeer mijn wagen in de schaduw van vier huizenhoge velgen. Range Rover Autobiography: anderhalve ton kost die waggie, koop je hier een benedenhuisje voor. In de gaten houden, want vandaag ben ik op zoek naar dure dingen, net als de politie. Dure jassen, dure horloges, dure schoenen in het bezit van types. 'We gaan ze uitkleden op straat', zei politiechef Frank Paauw in De Telegraaf. De 'jonge gasten die zich onaantastbaar achten'.



Bij mij in de wijk is er ook zo een, met een A7 cabrio recht uit de verpakking, en ik durf hem nooit te vragen waar-ie het van betaalt.