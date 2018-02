Brief van de dag: overjarige puber

Nico Keuning raadt de lezers van de Volkskrant aan om Célines Duitse trilogie te lezen 'om een genuanceerd beeld te krijgen van Céline, en de anderen' (O&D, 2 februari). Een werk waarin beweerd wordt dat de hele wereld Anne Frank gunstig gezind was waarin wordt gesuggereerd dat haar hele bestaan een verzinsel was terwijl de arme Céline, de onkreukbare schrijver, vervolgd wordt, kan moeilijk dienen als middel om een genuanceerd beeld van Céline te verkrijgen. De lezer zal hooguit concluderen dat hier een overjarige puber aan het woord is. Niet voor niets vatte W.F. Hermans, die Célines vooroorlogse werken bewonderde, de trilogie samen als: 'Alleen over het gruwelijke onrecht dat hemzelf wordt aangedaan, raakt hij niet uitgepraat.'



Het is trouwens opvallend dat Keuning de faux pas van Céline omschrijft als 'het publiceren eind jaren dertig van zijn antisemitische en racistische ideeën'. Om te kunnen begrijpen waarom Céline in juni 1944 de wijk nam naar Duitsland, moet de lezer weten dat Céline in februari 1941 een derde pamflet had gepubliceerd, Les Beaux Draps, een schotschrift dat druipt van het antisemitisme. Ook uitte hij, in ingezonden brieven die zelden werden geplaatst omdat ze al te krankzinnig waren, zijn ongenoegen over het feit dat de Joden nog overal aan de macht waren.



Dit zijn allemaal feiten die voorkomen in het werk van Kummer, Van de ene dood naar de andere, dat Keuning aanhaalt maar bijzonder selectief gebruikt.



Coen van der Wolf, Leiden