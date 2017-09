Activist Roos Vonk: 'Wie getuige is van onrecht en niets doet, maakt zich medeplichtig aan dat onrecht'

Ik zie een parallel tussen dit effect en onze veehouderij, waarbij we allen getuige zijn van grootschalig dierenleed, geheel in lijn met wat Hannah Arendt zegt over de banaliteit van het kwaad: iedereen is een radertje in het systeem en niemand hoeft na te denken over de eigen rol. 'The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.' Het kwaad wordt gedaan door goedwillende mensen die zwijgen en zich niet verzetten.



In een wereld waar dagelijks op zo'n enorme schaal weerloze dieren nodeloos lijden en worden behandeld als dingen, terwijl we allemaal weten dat ze dat niet zijn, is neutraliteit onmogelijk: erover zwijgen, er niet tegenin gaan, betekent het gedogen en in stand houden en elkaar impliciet de boodschap geven dat het oké is. Dát is het omstandereffect. Maar wie getuige is van onrecht en niets doet - de inactivist -, maakt zich medeplichtig aan dat onrecht.



In een citaat dat wordt toegeschreven aan Einstein, die overigens mensenrechtenactivist was: 'The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing'.