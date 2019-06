ZZP’ers nog niet overtuigd van Koolmees’ minimum ZZP-tarief

Goedemiddag,

Er komt een minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro per uur. Niet iedereen is overtuigd dat die maatregel van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees gaat werken.

En verder: welke heilige koeien gaan VVD en CDA opofferen om de stikstofuitstoot terug te dringen?

BESLUIT VAN DE DAG

ZZP'ers twijfelen over minimumtarief

Een zzp’er moet in Nederland vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet hoopt zo een eerste stap te zetten om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen.

‘Het is nodig omdat we zien dat er heel veel druk zit op de tarieven, met name aan de onderkant,’ verklaarde minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees vandaag. ‘Het risico is dat mensen er niet meer van rond kunnen komen. En eigenlijk dus onbeschermd op de arbeidsmarkt acteren.’

Niet iedereen reageert enthousiast op het besluit dat al in het regeerakkoord werd aangekondigd. Destijds werd overigens nog gesproken van een minimum uurtarief tussen de 15 en 18 euro. ‘Rijkelijk laag,’ noemt Mei Li Vos, vicevoorzitter van de alternatieve vakbond AVV, het bedrag van 16 euro dan ook. ‘Het is goed dat het kabinet zich hier mee bemoeit, maar het uurtarief zal wel moeilijk handhaafbaar zijn.’

Dat vreest ook Maarten Post, voorzitter van ZZP-Nederland. ‘In mijn ogen is dit iets voor de bühne, een papieren werkelijkheid, gecreëerd vanachter een bureau. Zo’n uurtarief is bijna niet vast te stellen. Wij merken dat iedere dag in de praktijk. Een zzp’er die met een eigen busje werkt voor een verspreidingsbureau voor folders wordt betaald per kilo. Daar is nooit meer een uurtarief uit af te leiden. En deze mensen zullen niet aan de bel trekken, omdat ze blij zijn dat ze dit hebben. Ze hebben niets anders.’

UITSTEL VAN DE DAG

Wat te doen met het stikstofbeleid?

2016-12-01 20:35:50 DEN HAAG - Jaco Geurts (CDA) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. ANP BART MAAT Beeld ANP

Het leek zo’n slimme truc: Nederland bleef jarenlang gewoon vergunningen afgeven voor landbouw-, woning- en infrastructuurprojecten bij beschermde natuurgebieden, ook al leek dat in strijd met Europese regels. Het teveel aan stikstof dat vrijkwam zou in de toekomst wel gecompenseerd worden, beloofde de overheid. Op die manier toonde Nederland een hart voor economie én natuur. Win-win, heet dat op het Binnenhof.

Nu kan daar weer een andere wijsheid voor in de plaats komen: Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan ís het meestal te mooi om waar te zijn. Tot groot verdriet van partijen als VVD, CDA en PVV heeft de Raad van State een streep gezet door de Nederlandse tovertruc. De stikstofuitstoot moet meteen gecompenseerd worden. Beloftes zijn niet meer genoeg.

Het gevolg: tientallen projecten liggen stil, er worden geen vergunningen meer afgegeven en oude vergunningen moeten opnieuw beoordeeld worden. Van vliegveld Lelystad tot de Formule I in Zandvoort, allerlei nieuwe projecten wankelen. ‘Juridische haarkloverij,’ noemde CDA-Kamerlid Jaco Geurts de uitspraak van de Raad van State donderdagavond tijdens een Kamerdebat, maar dat maakt het probleem er niet minder om. ‘Nederland zit op slot', meent de CDA’er.

Onorthodoxe maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen zijn nu nodig, erkennen coalitiegenoten D66 en ChristenUnie. De oppositie kwam, behulpzaam als altijd, meteen met suggesties: inkrimping van de veestapel (goed voor ruim 40 procent van de uitstoot), een lagere maximum snelheid op de snelweg en geen vliegveld Lelystad. Het humeur van VVD en CDA werd er daardoor niet beter op; ze willen hun stokpaardjes voorlopig niet opgeven en de verantwoordelijke ministers hielden zich donderdag eveneens op de vlakte.

Voorlopige oplossing? Uitstel. Er komt een commissie van experts die gaat kijken hoe het nu verder moet met het Nederlandse stikstofbeleid.

EN DAN DIT NOG

Financiering hoger onderwijs op de schop

Het kabinet neemt de financiering van het hoger onderwijs op de schop. In plaats van het aantal studenten gaat het maatschappelijk nut van opleidingen zwaarder wegen. Naar verwachting gaan vooral de bètastudies daarvan profiteren.

Eindtoets op basisschool toch weer eerder

De eindtoets in het basisonderwijs wordt vanaf het schooljaar 2021-2022 vervroegd naar de eerste helft van maart. Dat is direct nadat het eerste advies voor vervolgonderwijs is gegeven. De toetsuitslag wordt meegenomen in het definitieve schooladvies, dat uiterlijk 1 mei bekend moet zijn. Op dat moment vindt dan in heel Nederland gelijktijdige inschrijving voor de middelbare school plaats.

Met dat voornemen voert minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, CU) aanstaande dinsdag een debat met de Tweede Kamer over aanpassing van de Wet eindtoetsing primair onderwijs. In 2014-2015 werd de eindtoets nog verplaatst van februari naar de periode tussen half april en half mei. Een meerderheid van de Kamer is bij nader inzien ontevreden over die wijziging, omdat dan het schooladvies al is gegeven.

Nederland denkt na over nieuwe missie in Syrië

Het kabinet overweegt opnieuw een militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat in Syrië. De Verenigde Staten hebben het kabinet op 29 mei een concreet verzoek gedaan voor deelname aan een missie in Syrië. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten zegt dat het om een militaire of civiele bijdrage gaat en dat Nederland er ‘welwillend’ tegenover staat.

De afgelopen maanden is er al overleg geweest met de de VS en andere bondgenoten over een algemeen verzoek bij te dragen aan een ‘veiligheidsmechanisme’ dat moet voorkomen dat er in Noordoost-Syrië een ‘machtsvacuüm’ ontstaat. Het feit dat er nu een specifiek verzoek ligt kan worden opgevat als een signaal dat Nederland heel serieus een bijdrage overweegt. Welke vorm die bijdrage krijgt is nog onduidelijk.

Volgens bronnen in Den Haag hebben de Amerikanen drie dingen gevraagd aan Nederland : de hervatting van de F-16-missie, het terughalen van Nederlandse IS-strijders en hun kinderen, en het leveren van hulp (‘non-lethal aid’) aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

