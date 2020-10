Zwolse gynaecoloog verwekte zeker 17 kinderen met eigen sperma

Het Isala ziekenhuis in Zwolle. Beeld Getty Images

De inmiddels overleden Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft tussen 1981 en 1993 bij inseminaties zeker zeventien kinderen verwekt met zijn eigen sperma, zonder dat de ouders hiervan op de hoogte waren. Dat brengt Wildschuts voormalig werkgever, het Isala ziekenhuis (destijds het Sophia Ziekenhuis Zwolle) dinsdag naar buiten via hun website.

De arts hield zich van 1981 tot 1993 bezig met Kunstmatige Inseminatie Donorsperma (KID) in het Zwolse ziekenhuis. Dat meldt dat Wildschuts persoonlijke spermadonaties aan het licht kwamen door middel van matches in dna-databanken, aangevuld met een dna-test door één van de wettige kinderen van de gynaecoloog.

De aanleiding voor het onderzoek diende zich eind 2019 aan, toen de ouders van één van de donorkinderen het ziekenhuis benaderde. Kort daarop informeerde het ziekenhuis de gezondheidsinspectie over de casus.

Volgens het Isala ziekenhuis wilden de wettige kinderen van Wildschut, de zeventien bekende donorkinderen en het ziekenhuis zelf nu gezamenlijk naar buiten treden met de informatie. Dit, omdat ‘ieder kind het recht heeft te weten wie zijn biologische ouders zijn’. Daarnaast willen zij voorkomen dat kinderen uit relaties van halfbroers en -zussen, die niet weten dat zij dezelfde biologische vader hebben, aangeboren afwijkingen krijgen.

Het is onbekend of er nog meer donorkinderen van de gynaecoloog zijn. Het Isala ziekenhuis roept mensen met ‘vragen over de eigen identiteit’ naar aanleiding van de bekendmaking op om contact op te nemen.