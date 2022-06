Zwols ziekenhuis zet onderzoek stil op cardiologieafdeling vanwege corruptieverdenkingen

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In lopende studies van het Hartcentrum in Zwolle worden voorlopig geen nieuwe patiënten toegelaten. Nieuwe studies die betrekking hebben op medische hulpmiddelen worden voorlopig niet opgestart. Dat blijkt uit interne communicatie in handen van de Volkskrant en wordt bevestigd door het ziekenhuis. De studies worden onder de loep genomen door een nieuwe wetenschappelijke integriteitscommissie.

De wetenschappelijke integriteitscommissie begint donderdag en staat onder leiding van emeritus hoogleraar cardiologie Ron Peters, tot voor kort werkzaam bij het Amsterdam UMC. Peters maakte eerder deel uit van de commissie die wetenschappelijke integriteit aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht.

De afgelopen weken kwam het Hartcentrum in Zwolle in opspraak nadat bekend werd dat meerdere medewerkers verdacht worden in een grote corruptiezaak. Ten minste vijf (voormalig) medewerkers, onder wie vier cardiologen, zouden zich volgens justitie jarenlang hebben laten betalen door een leverancier van medisch materiaal. Die zou in ruil voor miljoenen euro’s een voorkeursbehandeling hebben gekregen van de cardiologen.

Nauwe banden

De fiscale opsporingsdienst FIOD deed huiszoekingen in Duitsland, Nederland en op Curaçao en heeft beslag gelegd op onroerend goed van de verdachten. Ook de werkplek van twee nog bij het Isala werkzame cardiologen is doorzocht. Zij zijn geschorst door het ziekenhuis.

Alle vijf verdachten die tot nu toe bekend zijn, zijn nauw betrokken of betrokken geweest bij het bedrijf Diagram bv. Dat bedrijf doet wereldwijd niet-commerciële en commerciële hart- en bloedvatenonderzoek en levert ict-diensten aan ziekenhuizen.

De banden tussen het Isala-ziekenhuis en het bedrijf zijn nauw; negen cardiologen van het ziekenhuis hebben gezamenlijk een belang van 40,5 procent in het bedrijf. Ook begeleiden meerdere (voormalig) Isala-cardiologen promovendi die hun promotieonderzoek bij Diagram uitvoeren. Ook dit promotieonderzoek wordt nu stilgelegd.

Vriendjespolitiek en verziekt werkklimaat

Het is niet voor het eerst dat het ziekenhuis studies stillegt in verband met de onduidelijkheid rondom de financiële belangen van cardiologen in Diagram. Eind 2021 werd het wetenschappelijk onderzoek al tijdelijk op een lager pitje gezet, blijkt uit een rapport van eind mei. Dat werd opgesteld door de interim-bestuurders van de vakgroep cardiologie en is in handen van de Volkskrant.

‘Transparantie en inzicht in de geldstromen en certificaathouders bij Diagram B.V. zijn er momenteel nog onvoldoende’, concludeerden de interim-bestuurders. ‘Dat kan bijdragen aan een gevoel van ongelijkheid en onvrede’.

Het ziekenhuis liet vorig jaar al een vertrouwelijk rapport opstellen, waarin de gevoelige positie van het bedrijf Diagram aan de orde kwam. ‘Er bestaat onvoldoende inzicht in belangen die cardiologen hebben vanuit hun verschillende functies en taken binnen Isala en bij Diagram’, concludeerde het rapport afgelopen zomer.

Het gevolg: meerdere medewerkers hebben ‘wantrouwen in het handelen’ van sommige cardiologen die voor Isala werken ‘maar ook (financiële)belangen hebben in Diagram’.

Het hartcentrum, dat bekendstaat als een van de beste in Nederland, kwam vorig jaar dan ook in opspraak vanwege een slechte werksfeer. Volgens interne rapporten is er sprake van vriendjespolitiek en een verziekt werkklimaat.