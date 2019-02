Zwitserse bank UBS krijgt miljardenboete voor hulp aan zwartspaarders

De Zwitserse bank UBS in Lausanne. Beeld AFP

De Franse rechter spreekt van ‘criminele wandaden van uitzonderlijk ernstige aard’. Het door de zwartspaarders verdiende geld zou volgens de Fransen ook nog eens ‘op industriële schaal’ zijn witgewassen door de bank, die tot de grootste van Europa behoort. Klanten werden bij sportwedstrijden en concerten overgehaald om een bankrekening in Zwitserland te openen.

De geldstraf vaagt in één klap de winst van 4,3 miljard euro weg die UBS in 2018 maakte. De bank wijst alle beschuldigingen van de hand en gaat tegen het vonnis in beroep. ‘Het oordeel wordt niet gesteund door enig bewijs’, laat UBS weten in een reactie. De betroffen activiteiten zouden keurig binnen de Zwitserse wet vallen. ‘Het besluit past Franse wetgeving toe op Zwitserland. Dit ondermijnt de soevereiniteit van de Zwitserse wet.’ Eerder weigerde UBS een schikkingsvoorstel. Dat zou met 1,1 miljard euro aanzienlijk goedkoper zijn uitgevallen.

Witwasschandaal

De bank van topman Sergio Ermotti, die eerder opmerkte dat kritiek op hoge salarissen ‘komt van mensen die gefrustreerd zijn dat ze niet zo veel verdienen’, ligt ook in andere landen onder vuur. In België werd in 2016 een onderzoek aangekondigd, in de Verenigde Staten en in Duitsland volgden al geldstraffen van honderden miljoenen euro’s. Ook de Nederlandse belastingdienst heeft in het verleden informatie opgevraagd over Nederlanders met spaargeld bij UBS.

Elf jaar na de bankencrisis blijft het boetes regenen in de financiële sector. Op dit moment ligt vooral de rol die instellingen spelen bij witwassen onder het vergrootglas. Woensdag werd bekend dat mogelijk ook Swedbank, een van de belangrijkste banken van Zweden, betrokken is bij het grootste witwasschandaal tot nu toe, rond Danske Bank. De Zweedse televisiezender SVT spreekt van zo’n 5,8 miljard dollar aan verdachte transacties. Wellicht gaat het om crimineel geld uit Rusland.

In Nederland moest ING in september voor 775 miljoen euro schikken in een witwaszaak. Rabobank, ABN Amro en de Volksbank blijken de afgelopen jaren kleinere boetes te hebben betaald omdat zij hun controles niet op orde hadden.