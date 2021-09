Zwitsers stemmen tegen ‘Robin Hood Tax’ en voor het homohuwelijk

Een Ferrari in de binnenstad van Zurich. 'Superrijken' winnen in een referendum over extra belasting. Beeld Julius Schrank

Het referendum over een extra belasting voor mensen die meer dan 100 duizend Zwitserse francs winst uit hun eigen vermogen halen, werd met 64,9 procent van de stemmen afgewezen. Slechts 35,1 procent van de Zwitsers zei ‘ja’ tegen deze ‘Robin Hood tax’.

Ronja Jansen, voorzitter van de Jonge Socialisten (JUSO) vertelde aan Het Financieele Dagblad dat de Zwitserse inkomensongelijkheid meevalt, maar de ongelijkheid in vermogen is volgens haar nergens zo groot als in het welvarende Zwitserland. De rijkste 1 procent van de Zwitsers bezit 43 procent van al het kapitaal, vandaar de door de JUSO georganiseerde ‘99 initiative’: een initiatief voor de resterende 99 procent van de Zwitserse burgers. ‘Geld werkt niet, jij wel’ was het motto.

Wie meer dan 100 duizend Zwitserse francs (ruim 92.000 euro) aan winst boekte uit bijvoorbeeld aandelen, dividenden of woningbezit diende volgens de Jonge Socialisten 50 procent van die winst op te tellen bij zijn inkomen. Minder vermogende Zwitsers zouden moeten profiteren van de extra belastinginkomsten van zo’n 10 miljard francs, die benut konden worden voor investeringen in de kinderopvang en het verlagen van de torenhoge zorgkosten.

Een Zwitser heeft bij de ziektekostenverzekering al snel een eigen risico van 3.000 euro, 150 euro voor een bezoek aan de huisarts is normaal in Zwitserland. En dus moet de solidariteit van de ‘superrijken’ worden afgedwongen, vonden de Jonge Socialisten.

Gerechtigheid

Op de website 99prozent.ch roemden de voorstanders het initiatief. ‘We hebben geen superrijken nodig in onze samenleving’, zegt Mirjam Hostetmann, student Duitse literatuurwetenschap. ‘Het 99 procent initiatief is een kleine stap op weg naar gerechtigheid.’ En Thomas Sutter, vice-voorzitter van de SP Zürich: ‘Het toenemende gebrek aan welvaart is een gevaar voor de sociale vrede in het land.’

Hoe naïef kun je zijn, betoogde Rudolf Scherer, financieel directeur van een farmaceutisch bedrijf in Zwitserland. Alleen op basis van anonimiteit (zijn ware naam en die van zijn bedrijf zijn bij de redactie bekend) wil hij op verzoek van de Volkskrant de nadelen van een vermogensbelasting in Zwitserland benoemen. ‘Denken de Jonge Socialisten nu echt dat 1 procent van de bevolking niets doet voor zijn geld en de andere 99 procent laat werken?’

Een brede alliantie van werkgevers, bedrijven en rechtse partijen keerde zich fel tegen het ‘99 procent initiatief’, omdat het grote bedrijven uit Zwitserland zou wegjagen. Een vermogensbelasting frustreert tevens de ontwikkeling van start-ups, stelt de alliantie.

Als voorbeeld wordt het florerende bedrijf On genoemd, dat onder meer de tennisschoenen voor Roger Federer ontwerpt en zich onlangs presenteerde op de beurs van New York. ‘Dit bedrijf begon in 2010 op een Zwitserse zolderkamer en is nu een boegbeeld van het Zwitserse bedrijfsleven’, aldus de allantie. ‘Een vermogensbelasting bestraft succesvolle start-ups die voor banen en innovaties zorgen.’

Best betaald

Het ‘99 procent initiatief’ zou ondernemers dwingen om minder in hun bedrijf te investeren, zegt financieel directeur Scherer. ‘Het zwakke punt van het voorstel was dat onduidelijk bleef wat als ‘kapitaalinkomsten’ werd beschouwd. Juist de 1 procent rijke Zwitsers garanderen werkgelegenheid, zonder hen zouden vele bedrijven niet bestaan. En ik behoor tot de twintig procent best betaalde Zwitsers die tachtig procent belasting betalen.’

Scherer noemt de royale afwijzing van het voorstel dan ook een ‘zegen voor de Zwitserse economie die ernstig heeft geleden onder de pandemie’. In geen enkel kanton haalde het referendum een meerderheid, al bedroeg de opkomst slechts 52, 2 procent. De Jonge Socialisten hielden al rekening al met een nederlaag. Maar hun sociale programma is wederom op de kaart gezet.