Zwitsers bergdorp ontsnapt aan vernietiging door puinstroom

Een snelle puinstroom kwam afgelopen nacht op Brienz af en kwam terecht op een hutje van de brandweer en een weg nabij de dorpsschool. Beeld AFP

Geologen waarschuwden vorige maand al dat de rotsmassa van 12 miljoen kubieke meter bij Brienz op het punt stond om naar beneden te storten. Ze schatten de kans dat de rotsen in kleine stukjes uiteen zou breken en het dorp niet zou bereiken 60 procent, en de kans op een puinstroom op 30 procent. Tegelijkertijd was er volgens de geologen een kans van 1 op 10 dat de rots in één stuk naar beneden zou tuimelen en een bedreiging zou worden voor de mensen en huizen in het dorp. De 86 inwoners werden daarom geëvacueerd.

Sinds 7 juni mochten de bewoners hun huizen weer voor anderhalf uur per keer bezoeken. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag was het alsnog zover. De gemeente Albula, waar Brienz onderdeel van is, meldde dat een groot deel van de rotspartij tussen 11 en 12 uur op hoge snelheid naar beneden was gekomen. Het puin kwam terecht op een hutje van de brandweer en een weg nabij de dorpsschool. Deskundigen gaan onderzoeken hoe stabiel de helling is en of de kust nu veilig is in het dorp en omgeving.

#InfoGFS: In der Nacht ist ein grosser Teil der #Insel Richtung Brienz/Brinzauls abgegangen. Die Felsmassen verfehlten das Dorf nur knapp: Auf der Kantonsstrasse beim Schulhaus hinterliessen sie eine meterhohe Ablagerung. #BrienzerRutsch #GlückGehabt pic.twitter.com/yedkdjPiKa — Gemeinde Albula/Alvra (@AlbulaAlvra) 16 juni 2023

‘Het was geen aardverschuiving, maar een snelle puinstroom’, aldus Christian Gartmann, woordvoerder van de gemeente, tegen de krant 20 Minuten. Omdat het donker was heeft niemand het zien gebeuren, maar er was wel veel lawaai. ‘We zagen ook op de camera dat er veel stof in de lucht hing’, aldus Gartmann. Op sommige plekken is de hoop stenen maar liefst 12 meter hoog.

Hoeveel van de rotsmassa precies naar beneden is gekomen, is onduidelijk. Maar de gemeente houdt er rekening mee dat het gevaar nog niet is geweken. Over schade in het dorp is nog niets bekend.

De puinstroom heeft in ieder geval gevolgen voor de Ronde van Zwitserland. De wielertocht zou vrijdag vertrekken vanuit La Punt en langs Brienz over de Albulapas rijden. De weg waar de wielrenners over zouden rijden is vanwege de puinstroom echter afgesloten. De eerste 65 kilometer van de etappe zijn daarom geschrapt, en de wedstrijd gaat van start in Chur.