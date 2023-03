Zwitserland poogt bankencrisis te bezweren; UBS koopt noodlijdend Credit Suisse voor ruim 3 miljard dollar

Het hoofdkantoor van Credit Suisse in Zürich, zondag. Beeld AFP

Credit Suisse kwam de afgelopen weken onder steeds grotere druk te staan doordat klanten massaal geld van hun rekeningen haalden. Zij maakten zich zorgen over de toekomst van de door financiële schandalen geplaagde bank. De problemen dreigden de bank boven het hoofd te groeien toen de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, vorige week woensdag verklaarde geen extra geld meer te willen steken in Credit Suisse. In de onrust die daarop ontstond, verloor Credit Suisse ongeveer eenvijfde van zijn beurswaarde.

Afgelopen weekeinde werd door onder meer de Zwitserse overheid en centrale bank koortsachtig gewerkt om de ondergang van de bank te voorkomen en daarmee een mogelijke internationale bankencrisis te bezweren. Zondagavond werd overeenstemming bereikt voor de overname door UBS.

Daarvoor is nog wel een wetswijziging nodig, die het mogelijk maakt de aandeelhouders te omzeilen. Normaal gesproken hebben Zwitserse beleggers tot zes weken de tijd om zich te beraden op een overeenkomst van deze omvang.

Druk opgevoerd

Die tijd is er nu niet, aldus de Zwitserse overheid. Volgens The Financial Times, die zich beroept op vier bronnen rond de onderhandelingen, is alles op alles gezet om de benodigde wetswijziging (en daarmee de deal) voor maandagochtend rond te krijgen als de beurzen open gaan. De overname door UBS zal volledig in aandelen worden voldaan.

Eerder op de dag bood UBS 1 miljard dollar voor zijn concurrent. Dat vond Credit Suisse te weinig. Om de druk op te voeren, zinspeelden de Zwitserse autoriteiten in de loop van de dag op een gedeeltelijke of volledige nationalisatie van Credit Suisse, aldus persbureau Bloomberg.

Geen van de betrokken partijen wilde de stroom aan berichten bevestigen die in de loop van de zondag via diverse media uitlekten. Volgens The Financial Times werd UBS, de grootste van de twee, door de centrale bank en toezichthouder Finma als enige optie gezien om Credit Suisse over te nemen. De Amerikaanse Federal Reserve zou om instemming zijn gevraagd voor de overeenkomst.

Centrale banken komen met extra leenmogelijkheden De Europese Centrale Bank (ECB), de Federal Reserve en vier andere centrale banken zorgen de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken. Daarmee willen ze zorgen dat die banken over voldoende geld beschikken als klanten in economisch onzekere tijden meer geld willen opnemen. De stap, die enkele uren na de overname van het geplaagde Credit Suisse door UBS werd aangekondigd, moet zorgen bij klanten en investeerders wegnemen. De ECB, de Fed en de centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada bieden tot zeker eind april dagelijks zogenoemde swap lines aan. Tot nu toe gebeurde dat een keer in de week. De centrale banken noemen die swap lines in een gezamenlijke verklaring ‘een belangrijke noodmaatregel voor liquiditeit’ waarmee krapte op de wereldwijde markten kan worden aangepakt. Door extra geld beschikbaar te stellen willen de centrale banken voorkomen dat banken minder leningen verstrekken aan bedrijven en huishoudens. Bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank was een gebrek aan direct beschikbaar geld een van de redenen voor de bankrun die tot het omvallen van de bank leidde. De bank had een groot deel van zijn geld vastzitten in financiële producten die langer vastgehouden moeten worden.

Aderlating

De transactie betekent een flinke aderlating voor aandeelhouders van Credit Suisse: UBS biedt 0,76 Zwitserse franc per aandeel. Credit Suisse sloot vrijdag nog op 1,85 franc. Aanvankelijk wilde UBS niet meer dan 0,25 franc neertellen. Tegen dat bod bestond sterke weerstand binnen Credit Suisse. Beleggers en personeel dat deels in aandelen wordt uitbetaald, zouden volgens de leiding van de noodlijdende bank te veel moeten inleveren.

De Zwitserse centrale bank heeft zondag de noodkredietlijn voor Credit Suisse verdubbeld tot 100 miljard franc (ruim 100 miljard euro). Vorige week werd aanvankelijk een financiële noodparachute van 50 miljard uitgevouwd. Die aankondiging kon de neergang van het aandeel toen niet stuiten; klanten bleven hun tegoeden opeisen. Eind vorige week werd volgens de Financial Times omgerekend dagelijks ongeveer 10 miljard euro aan de bank onttrokken. De extra kredietlijn en de overname moeten het vertrouwen van klanten weer terugbrengen.

UBS, onder leiding van voormalig ING-topman Ralph Hamers, doet de overname van zijn concurrent niet zonder slag of stoot. De bank zou vooral aanhikken tegen de inlijving van de investeringsbank van Credit Suisse, die eerder verantwoordelijk was voor schandalen en verliezen. Na de overname zal dit onderdeel vermoedelijk sterk worden ingekrompen. Hoeveel van de ongeveer 17 duizend medewerkers van Credit Suisse de komende tijd hun baan verliezen, is nog niet bekend.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank verwelkomde zondag de snelle actie van de Zwitserse autoriteiten. Die heeft volgens Lagarde bijgedragen aan de financiële stabiliteit.