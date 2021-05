Zwitserland breekt onderhandelingen met EU af: samenwerkingsverdrag zou inbreuk op soevereiniteit zijn

Parmelin met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen, eerder dit jaar. Beeld REUTERS

Zwitserland is geen lid van de EU, maar maakt wel deel uit van de interne Europese markt, dankzij meer dan honderd bilaterale verdragen die de handel op allerlei terreinen regelen. Sinds 2014 onderhandelen Zwitserland en de EU over een raamovereenkomst, waarin deze bilaterale verdragen zouden moeten opgaan. Het akkoord zou moeten voorzien in een automatische aanpassing van Zwitserland aan Europese regels. Ook moest een regeling voor het beslechten van geschillen worden afgesproken.

Volgens Parmelin konden de partijen het niet eens worden over de regels voor staatssteun, de bescherming van de hoge Zwitserse lonen en de toegang van EU-burgers die in Zwitserland gewerkt hebben tot de Zwitserse sociale zekerheid. Het verzet tegen het akkoord kwam van twee kanten. De vakbonden waren bang dat de bescherming van werknemers zou worden aangetast, de SVP beschouwde het akkoord als een inbreuk op de Zwitserse solidariteit. Ook andere partijen hadden bezwaren tegen delen van de overeenkomst.

Eerlijkheid

In een reactie liet de Europese Commissie weten dat zij de beslissing van Zwitserland betreurde. Volgens de Commissie was het sluiten van een raamovereenkomst een kwestie van eerlijkheid: wie, zoals Zwitserland, van de interne Europese markt profiteert, moet zich ook aan de Europese regels houden. Zonder raamovereenkomst zal de EU geen nieuwe bilaterale overeenkomsten afsluiten, zo liet de Commissie eerder weten, en oude overeenkomsten worden niet meer geactualiseerd.

De gevolgen daarvan lieten zich deze week al voelen. Door een verandering van regels verviel de geldigheid van de bilaterale overeenkomst voor de import van medische apparatuur uit Zwitserland op de Europese markt. Daardoor krijgen Zwitserse bedrijven te maken met hogere kosten en meer bureaucratie als zij hun apparatuur in Europa willen verkopen.

De Europese Unie is veruit de grootste handelspartner van Zwitserland. Volgens een onderzoek van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung is er zelfs geen enkel land dat zo sterk van de Europese interne markt heeft geprofiteerd als Zwitserland. Tot dusverre heeft Zwitserland echter niet voor Europese druk gebogen, ook niet toen in 2019 de Europese erkenning voor de Zwitserse beurs verviel.