Zwientie tikken in 2019, kan dat nog wel? ‘Ik zie geen varken dat stress heeft’

Omstreden spelletjes met dieren

Ganstrekken

Een vooral in Limburg populair spel waarbij een dode gans ondersteboven aan een touw werd gehangen. Deelnemers reden te paard onder de vogel door en probeerden de ganzenkop van de romp te trekken. Werd in 2014 verboden.

Kallemooi

Tijdens Kallemooi, een vruchtbaarheidsfeest op Schiermonnikoog dat rond Pinksteren wordt gevierd, wordt een levende haan drie dagen (met eten en water) opgesloten in een mand op twintig meter hoogte. Ondanks protesten gaat dit nog steeds door.

Katknuppelen

Voor het katknuppelen wordt een kat opgesloten in een ton die tussen twee bomen hangt. De bedoeling is de ton met knuppels in duigen te slaan tot de kat ontsnapt. Was tot in de 18e eeuw populair op kermissen in Noord-Holland. In de 19e eeuw werd het verboden. Tegenwoordig wordt de kat vervangen door een houten bal.

Palingtrekken

Een Amsterdams spel waarvoor over een gracht een touw werd gespannen waaraan een levende paling hing. De spelers moesten daar in bootjes onderdoor varen en de paling proberen te pakken. In de 19e eeuw werd palingtrekken verboden, maar in 1886 was het ingrijpen van de politie bij een wedstrijd palingtrekken aanleiding tot een oproer: het Palingoproer.