Zwemmen nieuwe stijl: thuis douchen, niet inhalen en plas ophouden

De meeste zwembaden zijn nog dicht om voorbereidingen te treffen, maar in recreatiebad Hoornse Vaart in Alkmaar kunnen sinds maandag weer baantjes worden getrokken. Dat is nog wat onwennig. ‘Mag ik nou wel of niet inhalen?’

Arm vooruit, hoofd opzij, hap lucht en door. Ingetogen en in opperste concentratie beoefent een handvol mensen de borstcrawl. Het is ongebruikelijk stil voor een zwembad, doorgaans het toneel van een spartelende en proestende menigte in een kakofonie van weerkaatsend geluid.

Waar veel zwembaden zich nog voorbereiden op de heropening, volgens de strikte handleiding van het vrijdag uitgebrachte Protocol Verantwoord Zwemmen, kon manager Marcel Ruitenberg (38) van zwembaden Hoornse Vaart en De Hout in Alkmaar geen dag langer wachten. Meteen na de persconferentie van Rutte, waarin zwembaden groen licht kregen, zette hij de technische dienst aan het werk. De temperatuur van de zwembaden moest omhoog, evenals het chloorgehalte. Volgens de theorie heeft dit namelijk een remmend effect op het virus.

Met behulp van A4'tjes met kordate zinnen worden bezoekers langs alle voorzorgsmaatregelen geleid. ‘Maximaal twee gasten’, staat er op de deur van de kleedruimte van Hoornse Vaart, met zes baden en gemiddeld 420 duizend bezoekers per jaar een van de grotere zwembaden van Nederland.

De douches zijn afgeplakt met rood-witte linten. Ook het wc-bezoek vindt bij voorkeur thuis plaats, maar als de nood echt hoog is, wordt een uitzondering gemaakt. De toiletganger moet na gebruik wel zelf de bril desinfecteren.

Blije gezichten

‘Ik ben kapot’, zegt Ruitenberg met een brede grijns op zijn gezicht. Hij heeft afgelopen weekend keihard gewerkt om de opening deze maandag mogelijk te maken, maar het was het waard. ‘Als je dan die blije gezichten ziet van mensen. Heerlijk, hier heb ik al die tijd op gewacht.’

Het zwemmen nieuwe stijl leidt hier en daar nog tot verwarring. ‘Mag ik nou wel of niet inhalen?’, vraagt een man. Het antwoord staat voor zijn neus, op een A4’tje: ‘baan 4 heen, baan 3 terug’. Nee dus.

‘Héérlijk’, verzucht Gerald Bruin (63), voordat hij het water inglijdt. Hij komt al 25 jaar lang in dit zwembad, nu zijn pensioen nadert zelfs twee tot vier keer per week om zijn conditie op peil te houden. Dat is er afgelopen weken bij ingeschoten. ‘Je kunt het hieraan zien’, grinnikt Bruin, terwijl hij een pets op zijn buik geeft.

Nu fase 1 van het protocol is ingegaan, valt alles nog vrij eenvoudig te organiseren. Alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden, hebben doorgang. Denk aan banenzwemmen, zwangerschapszwemmen en aquafitness, al moet het seniorenklasje vanwege de kwetsbare doelgroep nog even geduld hebben.

Ook de zwemlessen gaan weer van start: zonder ouders op de tribune en met instructeurs op het droge, zodat zij de kinderen niet aan hoeven raken.

Drukke zomerdag

Spannend wordt het volgens manager Ruitenberg als fase 2 ingaat: het recreatieve zwemmen. Pas dan zullen het golfzwembad, het peuterbad en de andere baden opengaan. ‘Op een drukke zomerdag komen hier tweeduizend mensen. Dat valt een stuk lastiger te handhaven.’

Dat zijn zorgen voor later. Voor nu stemt het klotsende water van het 50-meterbad iedereen gerust. ‘Het was heel leuk’, zegt de 19-jarige Dorien van Winsum, terwijl ze met natte haren richting de uitgang loopt. Haar vader volgt op de voet. ‘Ik kom hier al van jongs af aan iedere zondag om samen met mijn vader te zwemmen. Afgelopen weken hebben we elke dag gewandeld, maar dat kan niet op tegen het zwemmen. Toen we vrijdag hoorden dat het zwembad maandag weer open zou gaan, zei ik: pap, veeg je agenda maar leeg. We gaan.’