Zwembaden zetten watertemperatuur al graad lager: ‘De prijzen zijn niet vol te houden’

Zwembad de Hoornse vaart in Alkmaar. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Zwembadexploitant Sportfondsen – de grootste van Nederland met ongeveer honderd zwemlocaties – draaide bij tientallen vestigingen de temperatuur naar beneden. Zwemwater heeft vaak een temperatuur tussen 25 en 28 graden. Op sommige locaties is het water nu een halve tot anderhalve graad kouder.

Het verlagen van de temperatuur biedt op de langere termijn weinig soelaas, want de prijzen zijn niet vol te houden, zegt Kitty van der Valk, woordvoerder van Sportfondsen. Neem bijvoorbeeld een 25 bij 15 meter bad. Zo’n zwembad verbruikt per jaar 60 à 65.000 m3 gas. Bij een temperatuurverlaging van één graad bespaart het bad op jaarbasis slechts 1700 m3 gas, ruwweg wat een huishouden per jaar verstookt.

Behalve de thermostaat lager zetten, kunnen de toegangsprijzen worden verhoogd, maar dat werpt een drempel voor bezoekers op. Voor de vestigingen van Sportfondsen is dat geen optie. Van der Valk: ‘We vinden dat zwemmen toegankelijk moet blijven voor iedereen, dus dat willen wij echt niet doen.’

Enorme prijsstijgingen

Sportfondsen heeft voor de meeste locaties een gunstig, vast gascontract. Maar dat geldt niet voor ieder zwembad. De vestigingen zonder vast contract hebben met enorme prijsstijgingen te maken, zegt directeur van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) André de Jeu. ‘Het gaat om tienduizenden euro’s extra per jaar.’

Sommige zwembaden hopen dat gemeenten of het rijk bijspringen, hoort De Jeu. Maar dat ligt lastig. ‘Tijdens de coronalockdowns waren de gevolgen voor de zwembaden gelijk: iedere vestiging moest dicht. Dat kon gecompenseerd worden. Nu is dat anders. Het ene zwembad is onafhankelijker van gas dan het andere. Daarom is een generieke compensatie niet haalbaar.’

Verduurzaming is eigenlijk de enige echte oplossing. Zwembadeigenaar Bart van den Heuvel was er op tijd bij. Sinds een jaar liggen op het dak van sportcentrum Omnium in Goes 1100 zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de twaalf warmtepompen van het complex, waarmee zes baden, vier sporthallen, drie squashbanen en een danszaal volledig worden verwarmd. ‘Over een paar weken kan ik de gaskraan denk ik dichtdraaien.’

Duurzame oplossingen

De verduurzaming was een grote investering – 1,7 miljoen euro – maar die verwacht Van den Heuvel over een paar jaar terug te hebben verdiend. ‘Je geeft als sportcomplex tonnen per jaar uit aan gas. Deze duurzame oplossingen zullen wat meer elektra kosten, maar die prijzen zijn niet zo hoog als het gas nu.’

Nadeel van de duurzame oplossingen is dat het lang duurt voordat ze kunnen worden geïnstalleerd en zich uitbetalen. ‘Daar kunnen veel zwembaden, vooral de eenpitters, niet op wachten’, zegt de directeur van VSG. Een van de scenario’s die hij suggereert is de gasprijzen toch doorberekenen in de toegangsprijzen. Bezoekers die het financieel niet meer redden om een kaartje te kopen, zouden dan via het armoedebeleid van de gemeente gecompenseerd kunnen worden.