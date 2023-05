Zweedse zangeres Loreen na Johnny Logan de tweede artiest die twee Songfestivals wint

De Zweedse deelneemster Loreen Beeld AFP

Met haar lied Tattoo kreeg ze van de televoters en vakjury’s 583 punten. Finland werd tweede met 526 punten, Israël derde met 362 punten. Zweden – het land van Abba, dat in 1974 won met Waterloo – staat nu op zeven overwinningen in totaal. Daarmee deelt het de eerste plaats, met Ierland.

Presentatoren in de Liverpool Arena waren de tv-persoonlijkheid Alesha Dixon, actrice Hannah Waddingham (Ted Lasso en Game of Thrones), de Oekraïense zangeres Julia Sanina en BBC-presentator en komiek Graham Norton.

Over de auteur

Gijs Beukers is mediaredacteur bij de Volkskrant. Hij schrijft vooral over televisie, podcasts en boeken.

De avond had een uitgesproken politiek karakter. Na de winst vorig jaar van het Kalush Orchestra had de avond in Oekraïne moeten plaatsvinden, maar dat was door Russische bommen onmogelijk. De wedstrijd week daardoor uit het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar tweede was geworden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wilde via een videoboodschap het publiek toespreken, maar de organisator, de European Broadcasting Union, stak daar vanwege het apolitieke karakter van de wedstrijd een stokje voor – een beslissing die door de Britse premier Rishi Sunak werd bekritiseerd.

Desondanks kleurde de avond geelblauw. De EBU wees erop dat er tijdens het evenement is opgetreden door elf Oekraïense artiesten. Fotogenieke locaties uit het land kwamen voorbij bij de zogenaamde postcards – introductiefilmpjes van landen.

Op uiteenlopende manieren verwezen artiesten naar oorlog. ‘I don’t wanna have to play with real blood’, ‘Ik wil niet moeten spelen met echt bloed’, zong de Zwitser Remo Forrer in zijn pacifistische ballad Water gun. De Kroatische inzending Let 3 begon in blinkende, kleurrijke dictatoroutfits – ‘de fascistische versie van de Village People’, noemde nieuwsbrief Popbitch ze – maar eindige in hun ondergoed en zingen over ‘die kleine, kwaadaardige dictator’, waarmee ze volgens velen op Vladimir Poetin doelen.

Het Oekraïense duo Tvorchi zei dat ze bij het maken van hun lied Heart of Steel waren geïnspireerd door de moed van de soldaten die de Azovstal-fabriek in Marioepol verdedigden. Bij de wedkantoren stond Oekraïne derde, maar het land eindigde op de zesde plaats.