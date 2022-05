Zweedse regeringspartij wil lid worden van de Navo

In Zweden ligt de kwestie gevoelig. Hier wordt geprotesteerd bij het kantoor van de Zweedse sociaal-democraten. Beeld AP

De sociaal-democraten kwamen zondag bijeen om het definitieve vonnis te vellen over de vraag of Zweden na ruim 200 jaar zijn formele neutrale status moet opgeven. Met het positieve antwoord van haar partij kan de Zweedse premier Magdalena Andersson komende week het lidmaatschap formeel aanvragen.

De aanleiding voor het besluit is de Russische inval in Oekraïne. Veel Zweden geloven nu dat het een te groot risico is om militair onafhankelijk te blijven. Wat ook meespeelt is dat Finland, buurland en defensiepartner van Zweden, met overtuiging voor de Navo kiest. Zondag kondigden de Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin aan dat Finland het lidmaatschap gaat aanvragen. Uit peilingen blijkt dat driekwart van de Finnen voorstander is van aansluiting bij de Navo.

In Zweden ligt de kwestie gevoeliger. Uit peilingen blijkt dat de helft van de Zweden het besluit steunt en dat ongeveer een kwart tegen is. Veel Zweden zijn trots op hun onafhankelijke positie, die hen al ruim twee eeuwen voor een oorlog heeft behoed. Voor de regerende sociaaldemocraten was de alliantievrijheid tot nu toe een belangrijk partijbeginsel. Dat komt mede omdat de sociaaldemocratische premier Olof Palme in de jaren zeventig forse kritiek uitte op de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Het sterkte de leden in de overtuiging dat Zweden niets te zoeken in een militaire alliantie geleid door de Verenigde Staten. Binnen de partij bestaat ook veel weerzin tegen kernwapens.

De oorlog in Oekraïne blijkt net als in Finland een kantelpunt. ‘De realiteit is dat als Rusland zich tegen ons keert, we ons niet kunnen verdedigen', zei partijprominent Daniel Suhonen onlangs tegen de Volkskrant. ‘Het risico om aangevallen te worden door buiten de Navo te blijven, lijkt me nu groter dan het provoceren van Rusland door lid te worden.’

In het Zweedse parlement bestond al een krappe meerderheid voor de aansluiting bij de Navo. Na de draai van de sociaal-democraten is sprake van brede steun in de volksvertegenwoordiging. De eerstvolgende stap is dat Zweden het lidmaatschap formeel aanvraagt. Dat zal het waarschijnlijk samen met Finland doen.

Experts verwachten zware repercussies vanuit Moskou, variërend van cyberaanvallen tot wapengekletter aan de grens met Finland. De grootste risico’s liggen in de periode tussen de aanvraag van het Navo-lidmaatschap en de ratificatie daarvan. Tijdens die periode, die wel anderhalf jaar kan duren, zijn Finland en Zweden formeel nog niet beschermd door het bondgenootschap.

De afgelopen weken gaven verschillende Navo-landen, waaronder de Verenigde Staten, daarom informele veiligheidsgaranties aan Finland en Zweden. Woensdag ging de Britse premier Boris Johnson tijdens een bezoek aan Zweden en Finland een stap verder door de veiligheidsgaranties op papier te zetten. De premier beloofde Zweden en Finland in het geval van een aanval te hulp te schieten, ‘mogelijk ook met militaire middelen’. De Navo zelf wil de aspirant-leden ook bescherming bieden, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg zondag tijdens de Navo-top in Berlijn. De alliantie ‘zal proberen het toetredingsproces te versnellen’ en ‘kijken naar manieren om veiligheidsgaranties af te geven, inclusief door het vergroten van de aanwezigheid van de NAVO in de regio’.