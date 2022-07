Zweedse rechter spreekt eerste vonnis uit tegen een verdachte van de Iraanse massa-executies in 1988

De familie van Hamid Nouri volgt via een videoverbinding vanuit Teheran de rechtszetting van Nouri in Zweden, afgelopen vrijdag 8 juli. Een kleinzoon toont zijn grootvader op het scherm van een mobieltje. Beeld Morteza Nikoubazl/Shutterstock/ANP

Een luxe cruisevakantie, dat was wat de Iraanse ambtenaar Hamid Nouri (61) in het vooruitzicht had toen hij op een koude novemberdag in 2019 naar Stockholm vloog. Hij zou in de Zweedse hoofdstad eerst familie bezoeken en daarna aan een welverdiende vakantie beginnen.

Het liep anders. Op de luchthaven werd hij door de Zweedse politie gearresteerd en aangeklaagd voor betrokkenheid bij de executie van honderden Iraanse politieke gevangen.

Volgens de aanklacht speelde Nouri een belangrijke rol in de beruchte massamoord in de zomer van 1988. In opdracht van de toenmalige leider Ayatollah Khomeini werden duizenden oppositieleden zonder proces doodgeschoten of opgehangen. Het ging hoofdzakelijk om leden van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een linkse verzetsbeweging. Ook leden van andere linkse partijen werden omgebracht. De moorden zouden een wraakactie zijn voor aanvallen van de MEK vanuit buurland Irak. Nouri zou destijds hebben gewerkt als assistent-aanklager in de Gohardasht-gevangenis, zo’n 20 kilometer ten westen van Teheran, waar honderden oppositieleden werden opgehangen.

Nog nooit eerder werd iemand aangeklaagd voor de moorden van 1988. In Iran bleef hetzelfde regime aan de macht en de hoofdrolspelers van destijds zijn beloond met een succesvolle carrière in de politiek of ambtenarij. Ze hoefden zich nooit druk te maken over vervolging.

Familiegeschil

Tot 2019, toen Nouri’s reisplannen werden gelekt naar de Iraanse oppositie in ballingschap. De in Zweden woonachtige Iraj Mesdaghi, een activist en zelf een overlevende van het geweld in 1988, kreeg van een bron te horen dat Nouri naar Zweden wilde komen om een familiegeschil op te lossen. Een van zijn stiefdochters ruziede met haar Zweedse ex-man over de zorg voor hun 2-jarige kind.

Mesdaghi kwam meteen in actie. Hij schakelde een advocaat in die met behulp van getuigenverklaringen een aanklacht voorbereidde. Ook regelde hij dat Nouri een cruisevakantie kreeg aangeboden, zodat de Iraniër zeker naar Zweden zou komen. Toen bekend was op welke dag Nouri naar Stockholm zou vliegen, diende Mesdaghi’s advocaat de zaak in bij de Zweedse autoriteiten. Die besloten dat er voldoende reden was Nouri te arresteren.

De Iraniër werd aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dit gebeurde op basis van het juridische universaliteitsbeginsel, dat geen specifieke connectie vereist tussen de dader en het grondgebied van de staat waar hij terechtstaat. Van dit principe kan gebruikgemaakt worden als er sprake is van ernstige beschuldigingen zoals genocide, oorlogsmisdaden en marteling. Op die manier werd ook Nazi-kopstuk Adolf Eichmann in 1961 in Israël berecht.

Tijdens het proces, dat negen maanden duurde, wezen verschillende getuigen Nouri aan als betrokkene bij de executies. De Iraniër zou doodvonnissen hebben uitgesproken en gevangenen naar de galg hebben gedirigeerd. Voor een van de verhoren verhuisde het proces voor korte tijd naar Albanië. De rest van het proces vond plaats in het gerechtsgebouw in Stockholm, waar vrijwel dagelijks werd gedemonstreerd door aanhangers van de Iraanse oppositie in ballingschap.

Geliefd doelwit

Een van de getuigen, Manoochehr Eshaghi, deed onlangs zijn verhaal in de Israëlische krant Haaretz. Eshaghi werd in 1981 gearresteerd bij een MEK-demonstratie en tot 10 jaar cel veroordeeld. Hij belandde in de Gohardasht-gevangenis, waar gevangenen dagelijks werden gemarteld. Ze werden afgeranseld en in een kleine ruimte geperst, waar ze bijna stikten. Elke gevangene moest voor een comité de MEK afzweren. Wie dat niet deed, belandde op een dodenlijst. Volgens Eshaghi was Nouri een van de verantwoordelijken. ‘Ik weet honderd procent zeker dat hij het is. En hij weet ook precies wie ik ben. Ik en mijn twee broers die ook gevangen zaten, waren een geliefd doelwit voor hem. Toen ik hem voor het eerst in de rechtbank zag, was ik bang. Maar toen ik mijn verhaal deed, voelde het goed.’

De Zweedse aanklager eiste afgelopen mei een levenslange gevangenisstraf. Nouri zelf ontkent elke betrokkenheid. Volgens hem werkte hij in de zomer van 1988 niet in de betreffende gevangenis en is sprake van een persoonsverwisseling. Dat zou ook verklaren waarom de naam Hamid Nouri op allerlei verschillende manieren opduikt in de getuigenissen.

‘Politieke show’

Iran, waar de executies van 1988 worden ontkend of gerelativeerd, noemt het proces illegaal en eist de vrijlating van Nouri. Volgens het regime is sprake van een ‘politieke show’ aangezwengeld door de MEK, volgens Teheran een terroristische organisatie. Daarnaast dreigt het regime met de executie van Ahmedreza Djalali, een Zweeds-Iraanse wetenschapper. Djalali ging in 2016 voor een wetenschappelijk congres naar zijn geboorteland, werd opgepakt en beschuldigd van spionage, en werd veroordeeld tot de doodstraf.

Mocht Nouri veroordeeld worden, dan is dat ook pijnlijk voor de president van Iran, de conservatieve hardliner Ebrahim Raisi. Hij was in 1988 een van de vier leden van de zogeheten ‘doodscommissie’, die de executies organiseerde.