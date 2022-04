Zweedse premier vindt toetreding tot de Navo geen zaak voor een referendum

Magdalena Andersson (links), premier van Zweden, met de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld Stefan Jerrevang / AFP

Zweden bereidt zich voor op een beslissing. Het parlement is bezig met een herziening van de veiligheidspolitiek, en verwacht daar half mei een rapport over te presenteren. De Sociaal Democratische partij van Andersson onderzoekt of de partij haar bezwaren tegen een Navo-lidmaatschap kan laten vallen.

Door de Russische invasie in Oekraïne is de anti-Navo-stemming in de neutrale staten Finland en Zweden omgeslagen. Beide landen koesterden altijd hun militaire neutraliteit en waren tegen toetreding, maar nu overwegen ze, in het licht van de Russische agressie, alsnog Navo-lid te worden.

In Zweden is steun van Anderssons Sociaal Democratische partij cruciaal voor een besluit. In het 349 zetels tellende parlement vormen ze met 100 zetels het grootste blok. De grootste oppositiepartij, de Gematigden, heeft 70 zetels, en haar leider, Ulf Kristersson, heeft zich al tegen een referendum uitgesproken.

In een debat van de krant Aftonbladet zei Kristersson ‘dat de Zweedse kiezers heel goed begrepen hebben wat er 24 februari is gebeurd’, en dat zij ‘daaruit hun conclusies hebben getrokken’.

De Zweedse toetreding tot de Navo lijkt te worden gesteund door een duidelijke meerderheid van de bevolking. Een peiling in Aftonbladet gaf aan dat op 20 april 57 procent van de Zweden voorstander was van toetreding. In maart was dat maar een heel krappe meerderheid van 51 procent.