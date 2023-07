Zweedse politie ontvangt nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen

Demonstranten in de Iraakse hoofdstad Bagdad houden de koran omhoog tijdens een protest tegen de koranverbranding- en vernieling in Zweden. Beeld REUTERS

Eén aanvraag is voor het verbranden van een koran voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen gaan over het verbranden van korans op 10 augustus in de plaats Norsborg in het zuiden van de provincie Stockholm en in de stad Stockholm zelf, schrijft de krant, die daarbij ook het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet aanhaalt.

Eén man is ook van plan om buiten voor een kerk een boek met christelijke lofzangen te verbranden. Het doel zou zijn om de ‘koranverbrandingen te de-escaleren die alle Zweedse mensen en de Zweedse regering in zo’n moeilijke positie brengen in de moslimwereld’, schrijft het Zweedse persbureau TT.

De Zweedse premier Ulf Kristersson sprak al eerder zijn diepe bezorgdheid uit. Kristersson vreest dat er iets ergs gaat gebeuren als de protesten aanhouden, liet hij weten aan TT. ‘Ik ben extreem bezorgd over waar het toe kan leiden.’

Internationaal protest

Zweden heeft recent te maken met meerdere koranverbrandingen of -vernielingen. Een man verbrandde de afgelopen maand een koran voor de moskee in Stockholm. Hij demonstreerde ook voor de ambassade van Irak waar hij naar eigen zeggen ook een koran zou verbanden, maar dit deed hij toen niet. Wel scheurde hij toen een paar bladzijden uit het boek.

Het verbranden en vernielen van de koran, dat in Zweden geldt als vrijheid van meningsuiting, heeft het land internationaal in een moeilijke situatie gebracht. Een aantal moslimlanden voelde zich beledigd en tekende officieel protest aan, zoals Iran, Algerije, Egypte en Turkije. Zweden heeft de steun van dit laatste land nodig om te kunnen toetreden tot de Navo.

Anderhalve week geleden staken betogers in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade in brand. De Iraanse geestelijke ayatollah Ali Khamenei zei dat Zweden zich klaarmaakt voor ‘een oorlog tegen de moslimwereld’.