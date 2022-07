Zweedse Koerden vrezen voor uitzetting na akkoord met Turkije

Kovan Amedi, voorzitter koepelorganisatie FKKS: ‘Ze gaan echt niet zomaar mensen uitzetten.’ Beeld Nadja Hallstrom

‘Ze willen onze vrijheden beperken. Als we nu niks doen, worden onze rechten stap voor stap uitgehold.’ Woordvoerder Andreas van het Zweedse Rojava-comité, dat actie voert voor de Koerdische strijders in Syrië, klinkt rustig over de telefoon, maar de schrik zit er goed in.

De activiteiten van de groep staan onder druk sinds het Navo-akkoord dat Zweden en Finland eind juni sloten met Turkije. Met dat akkoord in de hand beloofde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de Navo-toetreding van Zweden en Finland, een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, niet langer te blokkeren. In ruil daarvoor moesten de beide Noordse landen beloven Turkse uitleveringsverzoeken voor terrorismeverdachten ‘snel en grondig’ te behandelen. Bovendien verklaarden Zweden en Finland zich ‘solidair’ met de zorgen van Turkije over de terroristische dreiging van de PKK én ‘individuen in geaffilieerde of door de PKK geïnspireerde groepen’.

De Koerdische gemeenschap in Zweden is verdeeld over de vraag wat hiervan de concrete gevolgen zijn. De Zweedse activist Andreas, die om veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil – een Turkse krant publiceerde onlangs namen en adressen van Koerdische activisten en sympathisanten in Zweden – zegt dat er grote zorgen zijn. Veel leden van het comité geloven in het gedachtengoed van de PKK. Tijdens demonstraties wordt met PKK-vlaggen gezwaaid, evenals met vaandels met de beeltenis van PKK-leider Abdullah Öcalan. En dat is nog niet alles. Turkije ziet de Koerdische strijders in Syrië, waarvoor het Rojava-comité actievoert en geld ophaalt, ook als terroristen.

Andreas zegt dat de eerste effecten al merkbaar zijn. Een paar dagen na het akkoord riep de baas van de Zweedse geheime dienst Säpo de regering op om deelname aan pro-PKK-demonstraties strafbaar te stellen. De regering heeft daar nog niet op gereageerd. En afgelopen weekend werd de Zweedse ambassadeur in Turkije op het matje geroepen vanwege een demonstratie van het Rojava-comité, vorige week in Stockholm. Erdogan dreigde de afgelopen weken al meermaals de Navo-toetreding alsnog te vetoën, als Zweden en Finland, die hij ‘broeinesten van terroristen’ noemde, niet genoeg zouden doen. Dat kan, want het Turkse parlement moet de Navo-toetreding nog ratificeren. In augustus komen Turkije, Zweden en Finland bijeen om de voortgang te bespreken.

Volgens Andreas heeft het akkoord ook angst gezaaid bij Koerden die wachten op het Zweedse staatsburgerschap. Nu al worden Koerden uit Syrië die asiel hebben aangevraagd soms teruggestuurd. Dat gebeurt als de Zweedse geheime dienst Säpo aan de bel trekt. ‘Rechters volgen altijd het advies van de Säpo en de rapportage van de dienst blijft geheim. Het is dus niet te controleren en het gevaar bestaat dat asielvraagstukken en uitleveringsverzoeken een politieke beslissing worden.’

Op bezoek op het kantoor van de FKKS, een koepelorganisatie voor dertig Zweeds-Koerdische verenigingen met in totaal drieduizend leden, klinkt een heel ander geluid. Voorzitter Kovan Amedi (62), die koffie en zoetigheid serveert, zegt dat hij alle vertrouwen heeft in de Zweedse overheid. ‘Ze gaan echt niet zomaar mensen uitzetten. Zolang je niks te maken hebt met terrorisme of met de PKK heult, hoef je niet bang te zijn. Activisten die de Turken als terroristen bestempelen, zijn volgens de Zweedse wet niet ineens schuldig.’

Omdat het akkoord nogal wat vage formuleringen bevat, is het voor meerderlei uitleg vatbaar. Met zijn dreigement het akkoord alsnog op te blazen dringt Erdogan de Turkse lezing ervan op aan de Zweden. Toch zegt Amedi zich geen zorgen te maken. Volgens hem bevat de Navo-deal geen enkele concrete maatregel. Hij noemt het één groot politiek spel dat Erdogan nodig heeft vanwege de slechte economische situatie in Turkije en de Turkse verkiezingen van volgend jaar. ‘Het is allemaal theater, het betekent niets. In de praktijk zal Zweden niets anders doen dan het al doet.’

Wat meespeelt is dat Amedi anders dan het Rojava-comité niks moet hebben van de gewapende strijd. Amedi, die voorafgaande aan het gesprek foto’s heeft laten zien van beroemde Koerdische verzetsstrijders die voor hun overtuigingen ooit de galg hebben gekregen, wil meer rechten en zeggenschap voor de Koerden bereiken met vreedzame, diplomatieke middelen. ‘We koesteren onze goede banden met de Zweedse regering en met de sociaal-democraten. We hebben ze nodig.’

In het akkoord belooft Zweden ook de Koerdische-Syrische militie YPG, en haar politieke tak PYD, niet langer te steunen. Vorig jaar beloofde de Zweedse regering de steun aan deze organisaties juist op te krikken. In ruil daarvoor kreeg het kabinet gedoogsteun van het Zweeds-Koerdische onafhankelijke parlementslid Amineh Kakabaveh. Deze belofte werd tijdens de onderhandelingen met de Turken overboord gegooid. Wat meespeelde is dat de gedoogsteun niet meer nodig was: in september zijn er in Zweden nieuwe verkiezingen.

Maar ook deze knieval stelt volgens FKKS-voorzitter Amedi niks voor. ‘Kakabaveh is een anarchist, een populist. Haar houding helpt de Koerden helemaal niet. Je kunt toch niet verwachten dat de regering het beleid op haar afstemt? Bovendien heeft de regering gezegd dat ze andere organisaties in Syrië zal blijven steunen.’

Andreas van het Rojava-comité, dat politiek gezien meer op de lijn van Kakabaveh zit, oordeelt ook mild. ‘Zweden heeft nooit militaire steun gegeven aan de YPG, dus de gevolgen vallen mee.’

Andreas vreest meer voor de inperking van basale rechten in Zweden zelf. Zijn organisatie zal daarom de komende tijd meer demonstraties organiseren, mét PKK-vlaggen. ‘Dat is onze manier om het akkoord aan te vechten en te laten zien hoe ondemocratisch de regering bezig is. Hopelijk wordt het Zweedse publiek dan ook wakker.’