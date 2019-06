Zweedse investeerder neemt reisreus Corendon over

Begin dit jaar plaatste Corendon een Boeing in de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Beeld Robin Utrecht / HH

Corendon, opgericht in 2000 door Atilay Uslu en Yildiray Karaer, is groot geworden met betaalbare vakanties, in eerste instantie voornamelijk naar Uslu’s geboorteland Turkije. Veel vakantie voor weinig geld; een concept dat zo succesvol bleek dat het Uslu de bijnaam reiskoning opleverde. Eerder was Uslu overigens shoarmakoning, als eigenaar van een goedlopende zaak in Haarlem. Om voor zichzelf wat meer vrije tijd te creëren stapt hij rond de millenniumwisseling over naar de reisbranche en stichtte het reisbureautje Corendon.

Ook als reisondernemer bleek hij getalenteerd. De omzet van Corendon schoot al snel door het dak. Over 2015 rapporteerde het bedrijf verkopen van ruim een half miljard euro; jaarlijks laten meer dan 750 duizend Nederlanders en Belgen hun vakantie door het bedrijf organiseren.

In 2015 werd Uslu uitgeroepen tot invloedrijkste Turkse Nederlander, die met zijn luchtvaartbedrijf ‘de verbinding legde tussen Nederland en Turkije’. Enkele jaren geleden trok hij zich terug als ceo, maar bleef wel sleutelen aan nieuwe initiatieven, zoals de bouw van Corendonhotels.

Begin dit jaar toonde de Turkse Nederlander wederom zijn uitstekende gevoel voor pr, door een afgeschreven KLM-Boeing – nu voorzien van Corendonlogo – in de tuin van het gloednieuwe Corendon Village Hotel in Badhoevedorp te plaatsen, het voormalige hoofdkantoor van Sony. Om op de plek van bestemming te komen, moest het gevaarte een tocht van ruim twaalf kilometer afleggen door zestien weilanden en over de A9, die voor de gelegenheid een uur werd afgesloten.

Sunweb

Het Zweedse Triton neemt nu de activiteiten van Corendon over via het vorig jaar gekochte dochterbedrijf Sunweb, ook een grote speler op de toerismemarkt. De koop, waarvan maandag geen financiële details bekend werden gemaakt, moet nog worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteit en de ondernemingsraden van Corendon. Volgens het bedrijf zullen er geen ontslagen vallen. Uslu’s hotels blijven overigens buiten de verkoop aan de Zweden, evenals Corendons luchtvaartmaatschappijen in Turkije en Malta. Corendon Dutch Airlines zit wel in de deal.

Triton is zelf ook een reus; de 38 bedrijven in de portefeuille van het conglomeraat hebben een gezamenlijke omzet van 14,9 miljard euro en bieden emplooi aan 72 duizend werknemers. Reisorganisatie Sunweb – oorspronkelijk ook Nederlands – boekt een jaaromzet van circa 600 miljoen euro en heeft ongeveer vijfhonderd medewerkers op de loonlijst. Nog eens vierhonderd reisleiders worden voor het bedrijf in diverse landen ingezet. Beide concerns zijn groot in zonvakanties naar met name Turkije en Griekenland. Klanten boeken hun reizen vooral online, wat helpt de kosten laag te houden.

Spanje

Door samen te gaan kunnen beide firma’s volgens eigen zeggen hun ‘digitale en conceptuele innovatie’ versnellen. De merken Sunweb en Corendon blijven vooralsnog naast elkaar bestaan om samen ‘het meest innovatieve Zon Powerhouse van Europa’ te maken, aldus de bedrijfsleiding. Het volgende bolwerk waarop de reisreus zich zal richten is Spanje, waar concurrenten Thomas Cook en TUI sterk vertegenwoordigd zijn. Door ook hier de krachten te bundelen, hopen beide partijen ook buiten Turkije en Griekenland een deuk in een pakje boter te kunnen slaan.

De commercials met het jolige duo Cor en Don waren ‘veruit het slechtste reclameconcept’ dat Uslu tijdens een pitch onder ogen kreeg, zei hij onlangs in Quote. Maar hij wist ook dat deze eenvoudige jongens met hun eenvoudige namen zouden aanslaan bij het publiek en dat de spotjes de naamsbekendheid van zijn bedrijf verder zouden vergroten. Ook nu bleek Uslu het bij het rechte eind te hebben. ‘Iedereen kent Cor en Don.’ Hun bekendheid lijkt zelfs doorgedrongen tot Zweden, bleek maandag.