Zweedse immigratiedienst gaat verblijfsvergunning koranverbrander opnieuw onderzoeken

Met de koran in de hand protesteren jongeren en volwassenen in de Jemenitische hoofdstad Sanaa tegen de koranverbranding en -vernieling in Zweden. Beeld AFP

De man verbrandde de afgelopen maand een koran voor de moskee in Stockholm. Hij demonstreerde ook voor de ambassade van Irak waar hij naar eigen zeggen ook een koran zou verbanden, maar dit deed hij toen niet. Wel scheurde hij toen een paar bladzijden uit het boek.

De immigratiedienst gaat de immigratiestatus van de man opnieuw onderzoeken omdat de dienst informatie heeft gekregen van de Zweedse autoriteiten. Dat heeft aanleiding gegeven om te kijken of de verblijfsstatus van de man in Zweden moet worden ingetrokken.

‘Het is een wettelijke maatregel die wordt genomen wanneer de immigratiedienst dergelijke informatie ontvangt en het is te vroeg om iets te zeggen over de uitkomst van de zaak’, zei een woordvoerder van de dienst in een verklaring, eraan toevoegend dat er verder geen commentaar gegeven kon worden vanwege de vertrouwelijkheid van de zaak. Volgens het Zweedse persbureau TT heeft de man een tijdelijke verblijfsvergunning die in 2024 afloopt.

Het verbranden en vernielen van de koran, dat in Zweden geldt als vrijheid van meningsuiting, heeft het land internationaal in een moeilijke situatie gebracht. Een aantal moslimlanden voelde zich beledigd en tekende officieel protest aan, zoals Iran, Algerije, Egypte en Turkije. Zweden heeft de steun van dit laatste land nodig om te kunnen toetreden tot de Navo.

Vorige week donderdag staken betogers in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade in brand. De Iraanse geestelijke ayatollah Ali Khamenei zei dat Zweden zich klaarmaakt voor ‘een oorlog tegen de moslimwereld’.