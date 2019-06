Zweeds ‘klimaatmeisje’ Thunberg gaat jaar niet naar school, maar strijdt volop voor klimaat

Greta Thunberg tijdens een schoolstaking voor het klimaat, gisteren in Wenen. Beeld REUTERS

De jonge Zweedse trad de afgelopen maanden op tal van betogingen en bijeenkomsten op om politici aan te zetten meer te doen tegen de opwarming van de aarde. Haar ‘Skolstrejk för klimatet’ (schoolstaking voor het klimaat) groeide uit tot een massa-beweging. Miljoenen scholieren verspreid over ruim 70 landen volgden haar voorbeeld en spijbelden van school om een strenger klimaatbeleid te eisen.

Klimaattop Verenigde Naties

Thunberg wil haar schoolopleiding onderbreken om in het najaar de klimaattop van de Verenigde Naties in New York bij te wonen. Op een eerdere VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice veegde ze de wereldleiders vorig jaar december de mantel uit wegens hun gebrek aan actie om de wereld te redden.

Ook de top van het internationale zakenleven gaf ze er op het World Economic Forum in Davos ervan langs. ‘Ik wil dat jullie in paniek raken. Ik wil dat jullie iedere dag de angst voelen die ik voel. En dan wil ik dat jullie actie ondernemen.’

Thunberg is ook uitgenodigd om in december dit jaar de wereldklimaatconferentie in Chili bij te wonen. Een probleem is dat ze om het milieu niet te belasten weigert per vliegtuig te reizen. Volgens het Duitse persbureau DPA onderzoekt Thunberg nu met haar ouders hoe ze op de snelste, maar toch klimaatvriendelijke manier de Atlantische Oceaan kan oversteken.

Niet meer leerplichtig

Thunberg mag zelf beslissen of ze haar school tijdelijk onderbreekt: ze is niet meer leerplichtig volgens de Zweedse wet. Tegenover de krant Dagens Nyheter zei ze dat het een moeilijke beslissing was geweest om een tussenjaar te nemen, ‘maar ik moest het nu wel doen’. Ze zei overigens niet bang te zijn dat ze ver achterop zal raken door een jaartje vrijaf te nemen.

Twee maanden geleden werd Thunberg door het Amerikaanse weekblad Time in de lijst van 100 meest invloedrijke personen in de wereld gezet. Ook is ze al voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.