Zwedens rechtse regering kiest voor pleitbezorger windmolens en jongste minister ooit (26) op klimaat

De Zweedse minister Romina Pourmokhtari (26) van Klimaat en Milieu. Ze wil klimaat voorrang geven op de economie. Beeld Foto: Wiki/Hamid Ershad Sarabi

Pourmokhtari was voorzitter van de jongerenorganisatie van De Liberalen tot ze in september namens die partij plaatsnam in het parlement. Het Zweedse dagblad Expressen verkoos haar in maart al tot invloedrijkste politicus onder de dertig jaar.

De nieuwe minister zegt op de website van De Liberalen klimaat belangrijker te vinden dan economie. ‘Ons huidige consumptiepatroon is onhoudbaar en het economische systeem moet worden geherstructureerd’, schrijft Pourmokhtari. De minister is een pleitbezorger van windmolens en hogere belastingen op emissies en kapitaal: niet bepaald de standpunten die je verwacht van een minister in een rechts kabinet.

Wel is het klimaatbeleid van de nieuwe regering minder ambitieus dan dat van de aftredende linkse regering. Het rechtse blok streeft niet langer naar een energievoorziening die volledig hernieuwbaar is, maar naar een fossielvrije toekomst. In de praktijk betekent dit dat Zweden meer gaat investeren in kernenergie. Wat dit betreft heeft Pourmokhtari sinds kort een belangrijke bondgenoot. De wereldberoemde Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg pleitte vorige week voor het langer openhouden van Duitse kerncentrales om de vervuilende steenkoolcentrales te kunnen sluiten.

‘Ik sta voor radicale politiek en nieuwe ideeën, waarschijnlijk is dat ook de reden dat ik deze rol aangeboden heb gekregen’, zei Pourmokhtari dinsdag tegen de Zweedse tv-zender SVT. ‘Bij klimaatvraagstukken is er behoefte aan iemand die het belang van klimaatbeleid inziet.’

Afgelopen vrijdag kwam het rechtse blok in Zweden tot een regeerakkoord. De Liberalen zijn de kleinste partij in de driepartijencoalitie die gedoogsteun krijgt van de radicaal-rechtse Zweden Democraten.

MIgratie en feminisme

Ook los van haar leeftijd is de keuze voor Romina Pourmokhtari als klimaatminister opvallend. Pourmokhtari, kind van Iraanse migranten, hield zich als voorzitter van de politieke jongerenorganisatie vooral bezig met migratie, feminisme, onderwijs en segregatie. In een interview met de Israëlische krant Haaretz in aanloop naar de verkiezingen noemde ze het ministerschap van Onderwijs nog haar ‘droombaan’.

In 2019 uitte Pourmokhtari nog felle kritiek op De Liberalen, toen de partij de vluchtelingenquota wilde verlagen. Ze vond dat standpunt niet te verenigen met de liberale waarden van de partij. In het coalitieakkoord, dat drie jaar later mede namens haar is opgesteld, is echter opgenomen dat Zweden jaarlijks nog maar negenhonderd vluchtelingen wil opnemen, waar dat er eerst nog zesduizend waren.

Pourmokhtari is een van de 23 ministers die dinsdag in Stockholm door de nieuw premier Ulf Kristersson (De Gematigden) werden gepresenteerd. De Liberalen leveren vijf ministers. Een van de belangrijkste posten, Buitenlandse Zaken, is vergeven aan Kristerssons ervaren partijgenoot Tobias Billström. Hij was eerder minister van Migratie en Asiel, vicevoorzitter van het parlement en fractievoorzitter. De leider van de Christendemocraten, Ebba Busch, wordt minister van Energie.

Ook in de Nederlandse ministersploeg wordt het ambt van klimaatminister vervuld door het jongste lid. De 35-jarige Rob Jetten ontfermt zich zowel over het klimaat- als energiebeleid.