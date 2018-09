Zweden zet Europese trend voort: formatie regering zit muurvast

KADER

Het wordt het refrein na bijna elke Europese parlementsverkiezing: een versplinterd politiek landschap maakt het smeden van coalities steeds moeilijker. Nieuwkomers halen de klassieke zetelverdeling overhoop, waardoor extra lange onderhandelingen nodig zijn voordat partijen over hun schaduw springen en compromissen sluiten.

Spanje spande de kroon: nadat in 2015 geen enkele partij een meerderheidsregering kon vormen, moesten er in 2016 nieuwe verkiezingen worden gehouden om de impasse te doorbreken. De oude blokken van socialisten en conservatieven waren uit het lood geslagen door de nieuwkomers van het linkse Podemos en de liberale Ciudadanos. De minderheidsregering die de conservatieve PP uit arren moede vormde, hield het anderhalf jaar vol, waarna zonder tussentijdse verkiezingen de socialisten het overnamen.

Nederland als coalitieland bij uitstek is wel wat gewend, maar toch beleefde Den Haag in 2017 zijn langste formatie ooit met 225 dagen, onder meer omdat er vier partijen nodig waren om tot een meerderheid te komen. Ook in Duitsland zette de uitslag in Berlijn de verhoudingen op zijn kop, omdat voor het eerst de rechtspopulistische AfD in het parlement kwam. Het duurde bijna een half jaar voor bondskanselier Merkel weer een regering had geformeerd – eentje met dezelfde kleur als voor de verkiezingen, ondanks de nederlaag die was geleden.

Het speelveld in de Italiaanse politiek is eerder dit jaar ook bijna onherkenbaar veranderd met de opkomst van populistische bewegingen Lega en Vijfsterren. Zij sloten uiteindelijk samen een regeerakkoord, hoewel de Italiaanse president daar nog bijna een stokje voor had gestoken vanwege een te anti-Europees geluid.