Zweden vervolgt verdachte van financiering PKK en lonkt naar Navo-lidmaatschap

Tijdens een demonstratie springt een demonstrant op een poster van de Turkse president Erdogan. Beeld AFP

De gearresteerde verdachte is een Turkse man van in de veertig die in januari in een sportcafé in Stockholm een andere man met een pistool probeerde te dwingen geld te geven aan de PKK. Die organisatie wordt in Zweden en veel andere landen beschouwd als een terroristische organisatie. De verdachte zou daarna buiten het café met een pistool in de lucht hebben geschoten. Hij werd in februari opgepakt.

‘Het onderzoek sterkt de verdenking dat de verdachte handelde namens de PKK’, aldus de aanklager. Uit het onderzoek zou blijken dat de man een actieve PKK-aanhanger was. Zo had hij in december een ontmoeting met iemand die in Duitsland tot gevangenisstraf was veroordeeld vanwege financiering van de PKK.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

De aanklacht is een steun in de rug van de Zweedse regering, die volgende week weer met Turkije praat over het Navo-lidmaatschap. Turkije houdt de toetreding van Zweden tegen, onder meer omdat het vindt dat Zweden niet genoeg doet tegen PKK-supporters in eigen land. De Navo wil juist dat Zweden is toegetreden voor de volgende Navo-top, die half juli in Litouwen plaatsvindt.

Nieuwe antiterrorisme-wet

De Zweedse regering zal benadrukken dat de aanklacht van vrijdag valt onder een nieuwe antiterrorisme-wet die deels vorige zomer en deels vorige week inging. Het financieren van terroristische activiteiten was al illegaal, maar sinds deze maand is deelname aan een terroristische organisatie ook strafbaar. Om de wet te completeren, moest de grondwet worden gewijzigd. Dat gebeurde in november.

Hoewel deze wet al zes jaar in voorbereiding was, kan het de Navo-discussie met Turkije positief beïnvloeden, omdat het de bestrijding van de PKK in Zweden eenvoudiger maakt. ‘Deze zaak zal worden gezien als een voorbeeld van hoe we deze nieuwe wet toepassen. Dus het is zeker een stap in de goede richting’, zei Michael Sahlin, oud-ambassadeur in Turkije tegen Radio Zweden.

Volgens Paul Levin, directeur Turkse studies aan de Universiteit van Stockholm, markeert de aanklacht vooral een ommezwaai binnen de Zweedse politie en justitie in de bestrijding van terrorisme. Volgens hem lag de focus eerder op jihadistisch terrorisme. ‘Nu kijken de politie en de veiligheidsdiensten actief naar de activiteiten van de PKK in Zweden.’

Terroristische activiteiten

De Zweedse geheime dienst Säkerhetspolisen verklaarde eerder dit jaar dat de PKK vanuit Zweden terroristische activiteiten financiert. ‘Het gaat om aanzienlijke sommen geld’, zei plaatsvervangend chef Susanne Trehörning. Later zei minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström dat de activiteiten van de PKK in Zweden ‘omvangrijk’ zijn, en groter dan eerder gedacht. De PKK wordt er ook van beschuldigd banden te hebben met drugsbendes.

De aanklacht van vrijdag volgt op een beslissing van het Hooggerechtshof eerder deze week, dat een Turkse man mag worden uitgeleverd aan Turkije, waar hij gezocht wordt voor drugssmokkel. De man zelf zegt dat Turkije om zijn uitlevering vraagt omdat hij een supporter zou zijn van de PKK. ‘De timing van deze beslissing komt de Zweeds regering ook goed uit’, zegt Levin.

Of het genoeg is om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ertoe te bewegen zijn bezwaar tegen Navo-lidmaatschap voor Zweden te laten varen, valt te bezien. Het afgelopen jaar eiste hij ook de uitlevering van Turken die politiek asiel hebben gekregen in Zweden, waaronder enkele journalisten. Het Zweedse Hooggerechtshof wees die verzoeken af, tot ergernis van Ankara. De Zweedse regering hoopt dat Erdogan door zijn verkiezingsoverwinning van eind vorige maand milder is geworden.