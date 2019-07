Zweden klaagt A$AP Rocky aan, komt hij naar Lowlands of zit de rapper dan in een Zweedse cel?

A$AP Rocky tijdens een optreden in juni in de Franse hoofdstad Parijs. Beeld Redferns

De festivals Open’er, Wireless en Melt stonden deze maand al met lege handen, want de Amerikaanse rapper A$AP Rocky kwam er niet opdagen. Of de gerenommeerde New Yorker wel in augustus naar Lowlands komt, waar hij als hoofdact staat geprogrammeerd, is hoogst onzeker. Reden: Rocky is donderdag in Zweden aangeklaagd wegens zware mishandeling, en het ziet er niet naar uit dat hij snel vrijkomt.

De zaak is uitgegroeid tot een internationale rel waar zelfs de Amerikaanse president Donald Trump zich druk mee bemoeit. Met een petitie op internet zijn honderdduizenden handtekeningen ingezameld voor zijn vrijlating. Want A$AP Rocky is een grote. De platen van de 30-jarige rapper –echte naam Rakim Meyers – gaan met miljoenen over de toonbank. Zijn hit Praise the Lord is op YouTube al 186 miljoen keer bekeken.

Eind juni ging het mis in Stockholm, waar A$AP Rocky was voor een optreden. Op een video, die hij zelf op Instagram zette, is te zien hoe hij met zijn entourage op straat wordt lastiggevallen door twee jongemannen. Op een ander filmpje, gemaakt door omstanders, is echter ook te zien hoe de rapper een van de twee mannen tegen de grond slingert en hem een trap en een stoot na geeft. A$AP Rocky zegt te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Hij meldde zich begin deze maand vrijwillig bij de politie.

Het Zweedse openbaar ministerie vindt echter dat er sprake is van een misdrijf en baseert zich onder meer op verklaringen van ooggetuigen. Dinsdag begint het proces tegen Rocky en twee van zijn kompanen. Ze kunnen voor twee jaar de cel ingaan.

Broer vermoord

A$AP Rocky is van ver gekomen. Hij groeide op in de New Yorkse buurt Harlem, als zoon van een drugsdealer die overleed in de gevangenis. Een jaar later werd zijn oudere broer vermoord, waarna Rakim besloot, pas 13 jaar oud, zich volledig toe te leggen op het rappen. Hij sloot zich aan hij ­hiphopcollectief A$AP Mob (staat voor ‘Always Strive and Prosper’), waaraan hij zijn nieuwe naam ontleende. Rocky’s raps zijn donker, experimenteel en contemplatief.

Diverse artiesten hebben hun steun uitgesproken aan de rapper, onder wie Justin Bieber en Rod ­Stewart. Trump maakt zich hard voor hem sinds de zaak bij hem is aangekaart door rapper Kanye West. De kwestie komt hem niet slecht uit, gezien de discussie rond zijn recente opmerkingen over vier gekleurde Democratische vrouwen.

Trump heeft de zaak intussen besproken met de Zweedse premier Stefan Löfven. Hij bood aan persoonlijk garant te staan voor de borgtocht van de rapper – een constructie die het Zweedse rechtsstelsel echter niet kent.

Of de liefde tussen Trump en A$AP Rocky van twee kanten komt, valt te betwijfelen. In het nummer Distorted Records noemt Rocky de Amerikaanse president een asshole.