Zweden en Navo-baas zijn klaar met Turkije: ‘We kunnen en willen niet meer concessies doen’

De Zweedse premier Ulf Kristersson tijdens de jaarlijkse militaire conferentie in de Zweedse plaats Sälen. Beeld AP

Zweden slaat een andere toon aan dan vorig jaar, toen de regering het conflict over de Navo-toetreding probeerde te sussen door in woord en daad tegemoet te komen aan de Turkse eisen. ‘Turkije heeft bevestigd dat we hebben gedaan wat we hebben beloofd, maar eist meer concessies die we niet kunnen en willen doen’, zei de Zweedse premier Ulf Kristersson zondag op een militaire conferentie in Zweden.

Na de Russische invasie in Oekraïne vroeg Zweden samen met Finland het Navo-lidmaatschap aan – een historische beslissing. Om lid te kunnen worden moeten alle leden echter instemmen en tot dusver blokkeert Turkije de toetreding van Zweden. Volgens Ankara is Zweden een ‘broeinest van terroristen’, omdat het land politiek asiel verleent aan Turken die in eigen land van terrorisme worden verdacht en omdat sympathisanten van de verboden Koerdische organisatie PKK teveel ruimte zouden krijgen voor politieke activiteiten.

Akkoord

De vorige Zweedse regering sloot in juni op de Navo-top in Madrid een akkoord met Turkije (en Finland) over de kwestie. Daarin werd onder meer geregeld dat de Zweedse regering afstand nam van Koerdische groepen in Syrië die het voorheen actief steunde. Ook hief Zweden het wapenembargo tegen Turkije op en beloofde het Turkse uitleveringsverzoeken ‘snel en grondig’ te behandelen.

Eind vorig jaar werden inderdaad enkele van misdrijven verdachte Turken uitgeleverd, maar volgens Ankara gaat dit nog lang niet ver genoeg. Zo eist Turkije de uitlevering van politieke vluchtelingen, onder wie de Turkse journalist Bülent Kenes, oud-hoofdredacteur van Today’s Zaman, een kritische Engelstalige krant die door de Turkse autoriteiten werd verboden. Kenes vluchtte in 2016 naar Zweden en kreeg daar politiek asiel. Erdogan noemde de deportatie van Kenes vorig jaar ‘van doorslaggevend belang’.

Het Zweedse Hooggerechtshof oordeelde in december dat de vervolgde journalist niet mag worden uitgeleverd, onder meer omdat de aanklacht politiek gemotiveerd is. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu ‘vergiftigt’ dit vonnis de sfeer tussen Zweden en Turkije. Zweden zou nog niet eens op de helft zijn op de weg naar het Navo-lidmaatschap, dreigde de minister.

‘Overeenkomst nagekomen’

Nu lijkt het geduld op. ‘Van tijd tot tijd zeggen de Turken dat ze bepaalde individuen uitgeleverd willen zien. Ik heb gezegd dat die zaken binnen de Zweedse wet worden behandeld’, aldus premier Kristersson. Ook Navo-baas Stoltenberg is klaar met de opstelling van Turkije. ‘Het is tijd dat Zweden lid wordt’, zei hij zaterdag in een interview met de Zweedse krant Aftonbladet. ‘Ik heb gezegd, zelfs toen ik in Turkije was, dat Zweden de overeenkomst is nagekomen. Iedereen kan de afspraken nalezen. Het gaat over wapenexport en samenwerking in de strijd tegen terrorisme. Ik ben ervan overtuigd dat Zweden een volwaardig lid van de NAVO zal worden.’

Verschillende analisten hebben erop gewezen dat Erdogan de Navo-discussie gebruikt voor politiek gewin in eigen land, waar de inflatie hoog is en naar verwachting in juni dit jaar verkiezingen zijn. Als dat klopt is het een kwestie van afwachten. ‘We zijn ervan overtuigd dat Turkije een beslissing gaat nemen, we weten alleen niet wanneer’, zei de Zweedse premier zondag.

Erdogan opperde in oktober vorig jaar dat Finland en Zweden ook afzonderlijk lid van de Navo kunnen worden. Ankara staat positiever tegenover de Finse aanvraag. ‘Finland is geen land waar terroristen vrij kunnen rondlopen’, zei Erdogan. Die optie werd zondag nog eens door de Noordse landen en de Navo van de hand gewezen. ‘Finland heeft niet zo’n haast dat het niet kan wachten totdat Zweden groen licht krijgt’, zei de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto.