Zwarte Pieten of alleen roetveegpieten? Verwarring over verklaring NTR over nationale intocht

Een verklaring van omroep NTR over de keuze voor roetveegpieten bij de nationale intocht in Zaanstad heeft verwarring veroorzaakt. Meerdere media maakten woensdag melding van een koerswijziging in vergelijking met vorig jaar, toen ook traditionele Zwarte Pieten meededen.

Roetpiet. Foto ANP

Er verandert in principe niets, stellen insiders. Zij wijzen op deze passage in de verklaring: ‘Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht’. Hoe zwart de donkerste roetveegpieten worden en hoe de mix tussen allerlei varianten is, blijkt half november. Dan zijn het Sinterklaasjournaal en de nationale intocht te zien op tv.

Pieten dragen volgens de omroep geen gouden oorringen en geen zwarte handschoenen of – maillots, net als vorig jaar. De NTR wil de schriftelijke verklaring niet toelichten, omdat de Pietendiscussie gevoelig ligt. ‘Het is onze publieke taak maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen, niet om ze te sturen of er standpunten over in te nemen’, staat op de site van de omroep. ‘Wie het Sinterklaasjournaal jaar in, jaar uit volgt, ziet dat wij een geleidelijke verandering voorstaan. Traditie en verandering gaan hand in hand.’