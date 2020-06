‘Zwarte Piet is nou eenmaal zwart’ dacht Rutte al lang niet meer

Premier Mark Rutte tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Zwarte Piet was zwart, de naam zei het al. Toch zette de premier zijn draai over het Sinterklaasfeest enkele jaren geleden al in. Ruttes standpunt veranderde mee met dat van de bevolking, die in toenemende mate wars is van de zwart geschminkte Piet. Het is geheel in lijn met zijn idee van een goed bestuurder: iemand die niet te ver op de troepen vooruit loopt en zelf geen ingrijpende cultuurveranderingen initieert, maar meebeweegt met de samenleving.

Niet voor niets herhaalde Rutte donderdagavond dat hij de kleur van Piet niet van bovenaf wil opleggen. Dan stoot je ‘heel veel mensen die gewoon van de traditie houden’ tegen de borst, zei hij. Een traditie die ‘toch aan het veranderen is, over tijd’. ‘Over een aantal jaren zullen er bijna geen Pieten meer zwart zijn, is mijn verwachting.’

Mooie traditie

Dat neemt niet weg dat ook de premier een lange persoonlijke weg heeft afgelegd. ‘Ik houd zelf van Zwarte Piet’, zei hij nog in 2016. Toenmalig justitieminister Van der Steur had net geschreven dat het kabinet wilde dat ‘het feest met de tijd meegaat’. ‘Ik vind het een mooie traditie’, haalde Rutte de druk van de ketel. ‘Andere mensen zeggen: dat vinden we minder fijn. Laat iedereen dat nou voor zichzelf bepalen.’

Een jaar later veroordeelde hij de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, die wilden protesteren bij de intocht in Dokkum. ‘Als kind zit je vol spanning te wachten op Sinterklaas’, verklaarde hij. ‘En wat ik niet wil, is dat kinderen worden geconfronteerd met boze demonstranten.’

Vanaf 2018 sloeg hij een beduidend andere toon aan. ‘Het gaat wel goed’, zei hij op de vraag of de politiek zich niet toch moest uitspreken, na ongeregeldheden bij de Sinterklaasintochten. ‘Je ziet toch dat Zwarte Piet langzaam verandert, dat de steun in Nederland voor die verandering toeneemt.’ Op het najaarscongres van de VVD stelde hij een paar dagen later dat ‘het overgrote deel van Nederland’ vindt dat ‘de traditie over tijd best mag veranderen’.

Zwarte Piet doet ‘veel mensen in het land’ pijn, sprak de premier afgelopen november. ‘Wat je waarneemt’, zei hij, is dat de opvatting over Piet ‘verschuift’.

Ook die van hemzelf, blijkt nu.