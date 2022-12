‘Zwarte mest’ blijft de Nederlandse veehouderij parten spelen

Een boer rijdt in alle vroegte zijn mest uit in Alphen, Gelderland. Beeld Marcel van den Bergh/VK

De zaak tegen Bergs Advies gaat over hulp bij mestfraude. Waar hebben we het dan over?

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het toonaangevende agrarisch adviesbureau Bergs op grote schaal boeren geholpen met het overtreden van de Meststoffenwet. Het gaat over een heel scala aan frauduleuze activiteiten, zoals gesjoemel met fosfaatrechten voor melkvee (die bepalen hoeveel koeien een boer mag houden), toerekenen van gemeentegrond aan het perceel van een klant en illegaal dieren houden. In bijna alle gevallen die het OM in de zaak uitlicht, vond de fraude plaats om mest buiten de boeken te houden en meer mest uit te kunnen rijden op de eigen grond dan is toegestaan: zogenaamde zwarte mest. Dat kan de boer veel geld besparen – die mest hoeft hij niet af te voeren.

Omdat het bureau volgens het OM systematisch sjoemelde, typeert het Bergs Advies als een ‘criminele organisatie’ en eist het stevige straffen, tot drie jaar cel (waarvan de helft voorwaardelijk) toe. De boeren in de dossiers komen er met taakstraffen vanaf. Bergs heeft een zware verantwoordelijkheid, vindt het OM. De mestwetgeving is razend ingewikkeld, juist om fraude tegen te gaan. Een adviesbureau met experts zou boeren daar verstandig doorheen moeten loodsen, in plaats van – zoals Bergs vroeger op zijn website vermeldde – ‘de grenzen op te zoeken’ en ‘door te gaan waar anderen stoppen’.

Is de zaak overtuigend?

De bewijsvoering berust deels op telefoontaps die begonnen zijn op de dag nadat NRC-journalisten Joep Dohmen en Esther Rosenberg over mestfraude door het Limburgse bureau hadden gepubliceerd, in november 2017. Daarin zeggen leidinggevenden van Bergs bijvoorbeeld tegen klanten dat ze geen e-mails moeten sturen, ‘want je weet nooit of de mail per abuis ergens komt waar die niet moet komen’. Of ze hebben het over ambtenaren van controle-instantie RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ‘die alles in één slag geloven’. Of: ‘En als die ambtenaar een goed weekend heeft gehad dan kan dat allemaal schelen.’

Daarnaast zijn er bij invallen verslagen van functioneringsgesprekken gevonden, waarin medewerkers bijvoorbeeld zeggen er moeite mee te hebben als besloten wordt ‘de mestboekhouding af te werken op een manier die niet klopt’. Een ex-werknemer werd op het hart gedrukt ‘meer vanuit de klant te denken dan vanuit de juridische regels’.

‘Recht rekenen’, ‘creatief oplossen’, ‘op papier passend maken’ zijn uitdrukkingen die telkens terugkeren in de communicatie van Bergs. Dat zijn eufemismen voor fraude, aldus het OM.

Hoe ernstig is mestfraude?

De financiële schade van de activiteiten van Bergs loopt in de tonnen, voor zover het OM die becijfert, in de vorm van onterecht uitgekeerde subsidies en onterecht toegekende fosfaatrechten. Maar het financiële aspect bij mestfraude is ondergeschikt, zegt accountant Marco Korff die in 2016 met voormalig VVD-Kamerlid Piet Blauw voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mestfraude in beeld moest brengen. De ecologische schade is groot, doordat er te veel stikstof en fosfaat uit de mest in natuur en water terechtkomen, zegt hij. Waterexperts van de Wageningen Universiteit verklaren de belabberde waterkwaliteit in hotspots van de intensieve veehouderij zoals De Peel mede door ‘illegale overbemesting’ – zwarte mest.

Lysbeth van Brederode, onderzoeker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, toonde aan dat de stikstofneerslag in natuurgebieden flink groter is door met mest frauderende veehouders. Voor een natuurgebied bij Breda deed dat bijvoorbeeld het effect teniet van de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen in de buurt, bleek uit het onderzoek.

In Brussel was de hardnekkige mestfraude een van de redenen om de derogatie (meer dierlijke mest uit mogen rijden dan de Europese norm toestaat) te beëindigen, waardoor veehouders extra op kosten worden gejaagd. ‘Dus de hele agrarische sector wordt erdoor getroffen’, zegt Korff.

Een zaak als die van Bergs staat volgens de mestfraude-expert niet op zichzelf. ‘In elke sector wordt gefraudeerd, dat is niet bijzonder. Maar in de agrarische sector gebeurt dat door samenwerking in de hele keten: van de boer tot de mesttransporteur, de mestverwerker en dus ook de adviesbureaus, die wij destijds al noemden.’

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?

Als de rechtbank meegaat met het OM en Bergs tot criminele organisatie verklaart, is dat volgens de verdediging ‘de doodstraf’ voor het bureau met zijn kleine veertig medewerkers. Omdat Bergs naar eigen zeggen een kwart van alle Nederlandse varkens- en pluimveehouders bedient, zou dat zijn weerslag hebben op de hele agrarische sector. Medewerkers van Bergs worden tot op heden als experts opgevoerd in agrarische media, en de rapporten van het bureau vormen de basis voor vergunningverlening.

Een stevig vonnis zou een opsteker zijn voor het OM, dat tot nu toe met wisselend succes mestfraude bestrijdt. Bij een grote mestfraudezaak vorig jaar rond een biovergister in Spakenburg moest het OM na jarenlang onderzoek de verdenking van criminele organisatie laten vallen.

Vrijspraak of lichte straffen geven het signaal dat de pakkans bij mestfraude gering is. Marco Korff voorziet sowieso ‘een explosie van fraudegevallen’. ‘In 2016 constateerden we al dat fraude gedijt in een omgeving waarin men denkt dat Den Haag de boeren kapot wil maken. Dat gevoel is sinds die tijd sterk toegenomen. Bij het kabinet proef ik het bewustzijn daarvan – door bijvoorbeeld meer geld vrij te maken voor de opsporing – absoluut nog niet.’