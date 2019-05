Zwarte Cross deelt boetes uit aan rokende festivalgangers

Bezoekers van festival Zwarte Cross, in 2018. Beeld ANP

Ruim twee keer de prijs van een dagkaart. Dat is de festivalganger kwijt die komende editie een sigaret opsteekt onder de door tentdoeken overdekte podia van de Zwarte Cross.

Het festival in de Achterhoek (dit jaar van 18-21 juli) wil met de maatregel boetes aan hun eigen adres voorkomen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bezoeken undercover festivals en zien toe op handhaving van het rookverbod. Wordt er in een van de tenten toch gerookt? Dan kan de boete voor de organisator oplopen tot 13.500 euro per tent.

Voor de Zwarte Cross was het vorig jaar een financiële tegenvaller. ‘We waren 27 duizend euro kwijt’, zegt Ronnie Degen, directeur van de Feestfabriek en verantwoordelijk voor de Zwarte Cross. Ze zijn in de Achterhoek zo gewend geraakt aan de boetes dat er geld voor wordt gereserveerd op de begroting.

Door zelf de bezoekers te beboeten, stapt het festival in een lacune van de Nederlandse tabakswet. Volgens die wet kunnen de controleurs van de NVWA de rokende gasten niet beboeten, maar alleen de organisatie die verantwoordelijk is voor handhaving van het rookverbod aanpakken.

De Zwarte Cross pakt nu dus wel de rokers aan. Dat kan door de boete op te nemen in de algemene voorwaarden. Het plan daarvoor kwam tot stand in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid. ‘Juridisch klopt alles’, benadrukt festivaldirecteur Degen.

Speciale beveiligingsteams zullen – bewapend met een pinapparaat – op het festival rondlopen om de boetes uit te delen. ‘Maar de boete is geen doel op zich’, zegt Degen. ‘Het gaat erom dat wij als organisatie het verbod handhaven en de tabakswet naleven.’

Overtreders ontvangen niet direct een boete. Na de eerste sigaret volgt een waarschuwing. Bij de tweede overtreding moet de aanhoudende roker wel betalen. In het uiterste geval mogen de beveiligers bezoekers van het festivalterrein verwijderen.

Het Achterhoekse voorbeeld krijgt voorlopig nog geen navolging van andere festivals. Lowlands – een van Nederlands’ grootste festivals – laat weten dit jaar geen boete te introduceren. De organisatie vraagt medewerkers overtreders van het rookverbod aan te spreken. Die aanpak lijkt succesvol. Het festival kreeg nog geen boete van de NVWA.

Festivals die wel een hoge prijs betaalden voor hun rokende gasten proberen op andere manieren de boete te voorkomen. Dancefestival Emporium in Wijchen - dat vorig jaar 54 duizend euro kwijt was - deed een oproep op Facebook: ‘Dit geld besteden wij liever aan nog mooiere stages of een nog dikkere line-up dan aan een extra zakcentje voor de fiscus.’ Die oproep leek effect te hebben. De NVWA constateerde dit jaar geen overtreding op het festival.

Tussen de uitlaatgassen van de crossmotoren op de Zwarte Cross mag overigens op veel plekken nog gewoon worden gerookt. ‘De regel is eigenlijk heel simpel’, zegt directeur Degen. ‘Zie je boven je de blauwe lucht? Steek er gerust een op. Zie je een tentdoek? Gewoon niet doen.’