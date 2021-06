Zware tornado’s zoals die in Tsjechië, waar 3 doden vielen, zullen in Europa steeds vaker voorkomen

De ravage vrijdagochtend nadat de tornado over Mikulcice, Tsjechië trok. Beeld EPA

De krachtige windhoos trok een spoor van vernieling in de Tsjechische grensstreek met Oostenrijk en Slowakije. Beelden van de getroffen locatie laten weinig aan de verbeelding over: stenen gebouwen zijn tot puin gereduceerd, metalen loodsen aan flarden gescheurd en auto’s zijn meters verderop gedeponeerd alsof het plastic zakjes waren, opgepikt door een zomers briesje.

In het getroffen gebied bevonden zich verschillende steden en dorpen. Onder meer het stadje Hrusky is voor de helft verwoest, zo meldden persdiensten. Bij ruim honderdduizend huishoudens is de elektriciteit uitgevallen. Hulpdiensten en militairen proberen mensen onder het puin vandaan te halen, laat de Tsjechische premier Andrej Babis op Twitter weten.

Hoe zwaar de tornado precies was, moeten wetenschappers nog vaststellen. ‘Dit was minstens een F3, misschien zelfs een F4', zegt meteoroloog Pieter Groenemeijer, directeur van het European Severe Storms Laboratory (ESSL). ‘Collega’s gaan waarschijnlijk samen met de Tsjechische weerdienst kijken, zodra het gebied weer toegankelijk is.’

De zogeheten F-schaal die wetenschappers gebruiken, loopt van 0 (voor de zwakste tornado’s) tot 5 en is vernoemd naar de Japanse fysicus en meteoroloog Ted Fujita. De indeling gebeurt op basis van schade achteraf. Daardoor is de indeling wat arbitrair, zei Groenemeijer eerder tegen de Volkskrant, maar een nauwkeurigere schaal is onmogelijk. ‘Je kunt immers niet zomaar een windmeter de slurf van een tornado insteken.’

Hoewel beelden van zulke zware tornado’s vooral bekend zijn uit de Verenigde Staten, zijn dit soort destructieve windhozen geen exclusief Amerikaans fenomeen. Tussen 2010 en 2020 ontstonden in Europa 3.872 tornado’s. Daarvan waren er 30 van kracht F3 of hoger.

From 2010 until 2020, 3827 #tornadoes have occurred over land in and around #Europe. 329 of them were strong (F2 or higher), 28 intense (F3 or higher) and 2 violent (F4 or F5). The deadliest tornado since 1950 occurred in Ivanovo, Russia (9 June 1984) with 69 fatalities. pic.twitter.com/UHqGOsk3bi — ESSL (@essl_ecss) 24 juni 2021

Ook in Nederland komen zulke zware tornado’s voor. Sinds meteorologen de kracht bijhouden, staan er zes van F3 of hoger in de boeken. Voor het laatst gebeurde dat in 1967. Toen trok een F3-tornado over de dorpen Chaam en Tricht. Dat kostte aan zeven mensen het leven.

Door de opwarming van de aarde zullen de komende jaren steeds vaker krachtige onweersbuien over Europa trekken, zo becijferden Groenemeijer en collega’s in 2019 in het vakblad Climate and Atmospheric Science. De stevigste tornado’s ontstaan uit zogeheten supercelonweersbuien, die van zichzelf al een beetje draaien en daarmee een tornado zijn eerste zetje kunnen geven. Als het aantal van dat soort onweersbuien toeneemt, ligt het voor de hand dat ook het aantal zware Europese tornado’s de komende jaren zal stijgen.

In Amerika heeft men vanwege de tornadofrequentie in bepaalde delen van het land een geavanceerd waarschuwingssysteem opgetuigd. Verspreid door het gebied staan radarsystemen die onweersbuien met interne rotatie kunnen opsporen, voordat daaronder een tornado opkrult. Dat systeem redt mensenlevens: bij heel zware exemplaren komt de waarschuwing soms wel twintig minuten voordat de tornado de grond raakt. In Europa is van zo’n systeem geen sprake. Daarvoor zijn dit soort zware tornado’s te zeldzaam.