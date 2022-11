Zware straffen geëist in grote zaak mestfraude: ‘De doodstraf voor Bergs Advies’

Met mestvoorraden en mesttransporten werd door Bergs Advies en de klanten gesjoemeld, met de grond die een klant in gebruik had, evenals met het aantal dieren dat op een bedrijf aanwezig was. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens het OM was bij agrarisch adviesbureau Bergs Advies sprake van een patroon van misleiding van de overheid. Justitie baseert die claim onder meer op tapgesprekken van bestuurders met klanten, e-mails, verslagen van functioneringsgesprekken, de getuigenverklaring van een ex-werknemer en zes ‘zaaksdossiers’. Op grond daarvan is volgens het OM vast komen staan dat crimineel advies geven bij het bureau ‘een duurzaam en structureel karakter’ had.

De strafeis is navenant. Naast de drie jaar gevangenisstraf voor drie bestuurders, waarvan de helft voorwaardelijk, eist het OM een een taakstraf voor de vierde, en vier ton boete voor het bedrijf. Een ‘absurde’ strafeis, volgens de verdediging, die tot heftige emoties leidde. ‘De impact is enorm’, aldus de advocaat van Bergs Advies. ‘Huilende medewerkers en bestuurders op de gang en op het plein. Bang voor hun baan en toekomst, want in feite is de doodstraf tegen het bedrijf geëist.’

Recht rekenen

De fraude die Bergs Advies met zijn klanten bedreef had volgens het OM allerlei verschijningsvormen. Met mestvoorraden en mesttransporten werd gesjoemeld, met de grond die een klant in gebruik had, evenals met het aantal dieren dat op een bedrijf aanwezig was. Alles had tot doel dat er meer mest dan toegestaan kon worden geproduceerd en uitgereden op het eigen land, waardoor de boer minder geld kwijt was aan het afvoeren.

‘Recht rekenen’, ‘creatief oplossen’, of ‘passend maken’ van de opgaven aan de overheid heette de aanpak van Bergs Advies in de klantgesprekken. ‘Dat is slang voor fraude’, meent het OM.

Als een klant bijvoorbeeld te weinig land had om zijn mest op te plaatsen, moest er in de opgave voor de controlerende Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ‘grond onder’ komen. Daarvoor ging hij zorgen, verzekerde een van de directeuren aan de klant.

Het creëren van zo’n papieren werkelijkheid bevreemdt sommige medewerkers, blijkt uit de functioneringsgesprekken. Een medewerker ‘vond het in het begin wel verrassend dat het werk bestond uit dingen op papier passend maken’. Een ander ‘geeft aan het af en toe moeilijk te vinden als besloten wordt de mestboekhouding af te werken op een manier welke naar haar gevoel niet klopt’. Een medewerker trekt haar conclusies en neemt ontslag. ‘Bij Bergs verlangden ze dat ik meer vanuit de klant zou denken in plaats vanuit de juridische regels. Als de klant meer wilde en de wet wilde overtreden dan kon dat bij Bergs.’

Complexe mestwetgeving

Het bedrijf is daar tamelijk open over, blijkt uit een overleg over een nieuwe communicatiestrategie. ‘Het verhaal van Bergs Advies is nog eens nader omschreven. Het gaat daarbij vooral om specialisme, eerlijk, dichtbij en passie. Met name het woord eerlijk, moet dat er wel in?’

Die mogelijkheid tot sjoemelen bestaat vanwege de complexe mestwetgeving die juist opgesteld is om fraude tegen te gaan. Officier van justitie Martijn Zwiers wees naar de zaak van de melkveehouder die volgens het OM samen met Bergs Advies fraudeerde om meer fosfaatrechten voor zijn koeien te krijgen. Hoewel het stelsel van fosfaatrechten beoogt de hoeveelheid mest terug te brengen, is er ook ruimte gecreëerd voor ‘knelgevallen’. De bewuste boer maakte daar weer handig gebruik van.

‘Het zijn fraudevormen die al herhaaldelijk zijn gecommuniceerd aan Den Haag’, verzuchtte Zwiers. Maar de regelgeving is bepaald niet vereenvoudigd, waardoor handhaving in zijn ogen amper mogelijk is.

Flarden

Vanwege die complexe regels is ‘passend maken op papier’ juist een gangbare praktijk, voerde de verdediging aan. ‘De mestwetgeving werkt veel met aannames en schattingen van de hoeveelheid mest, en bij het nemen van mestmonsters kunnen er fouten insluipen. Daarbij horen uitspraken van Bergs-adviseurs als ‘met de mestvoorraad kan ik spelen’, die het OM aanvoert als bewijs voor strafbare gedragingen.’

Het Openbaar Ministerie had zich ook te veel gebaseerd op uit hun verband gerukte ‘flarden’ van telefoongesprekken, meende de verdediging. Een van de verdachten roerde dat aan in zijn slotwoord. ‘Wij spreken zowel de taal van de ambtenaren als die van de boeren, dat is ons vak. Voor de boeren moet je allerlei juridische termen platslaan. En dat gaat dan in Limburgs dialect met een woordkeuze en humor die een buitenstaander niet meteen vat.’

De rechtbank doet dinsdag 20 december uitspraak.