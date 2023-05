Zware straf voor hoogleraar die Saoedische universiteit hielp ranglijst te manipuleren

Hoogleraar Vincenzo Fogliano. Beeld TedX Napoli

Hoogleraar levensmiddelentechnologieën Vincenzo Fogliano van de Wageningen Universiteit and Research (WUR) wordt per direct voor twee jaar uit zijn leerstoelhouderschap gezet. Dat betekent dat hij zijn onderzoeksgroep niet meer mag leiden. Hij krijgt ook een officiële waarschuwing. Als hij nog een integriteitsschending begaat, wordt hij ontslagen.

Dat maakte de WUR woensdagmiddag bekend. De berisping volgt op onderzoek van de Volkskrant, waaruit bleek dat meerdere Nederlanders topwetenschappers ingingen op aanbiedingen van de King Saud University (KSU) in Riyad. Volgens de WUR wordt het ontnemen van het leerstoelhouderschap - waarbij een hoogleraar andere hoogleraren binnen een onderzoeksgroep aanstuurt - binnen de academische wereld gezien als een zware straf.

In ruil voor onderzoeksgeld vermeldden twee topwetenschappers in Nederland, onder wie Fogliano, ten onrechte de KSU als hoofdwerkgever in de database van meest geciteerde wetenschappers ter wereld.

Op papier werkte Fogliano daardoor drie jaar achter elkaar voornamelijk voor de KSU, terwijl hij eigenlijk fulltime hoogleraar was aan de WUR. Door die schijnconstructie steeg de Saoedische universiteit in de prestigieuze internationale Shanghai-ranglijst. Daarop worden ieder jaar de beste universiteiten ter wereld vermeld.

Het bestuur van de WUR is ‘geschokt’ en ‘teleurgesteld’ in Fogliano, laat de universiteit weten. ‘Hij heeft incorrect gehandeld en daarmee de integriteit van de wetenschap aan Wageningen University & Research schade toegebracht’, zegt rector magnificus Arthur Mol.

Tegen de Volkskrant beweerde Fogliano dat de universiteit hem toestemming gaf voor de deal. Dat klopt niet, stelt de WUR. Sterker nog: de universiteit waarschuwde Fogliano in 2018 juist expliciet voor dit soort transacties. Toch paste hij zijn hoofdwerkgeverschap ten onrechte aan.

In ruil daarvoor ontving de WUR 146 duizend euro van de King Saud University. Dat geld werd besteed aan onderzoek van een promovendus naar voedselkwaliteit. De Wageningse universiteit was in de veronderstelling dat het een normale onderzoekssamenwerking betrof. Fogliano vertelde hen niet dat het onterecht aanpassen van het hoofdwerkgeveschap onderdeel was van de afspraak.

Uit intern onderzoek van de WUR blijkt dat nog eens vijf Wageningse topwetenschappers aanbiedingen uit Saoedi-Arabië ontvingen. Zij gingen daar niet op in.

Ook in andere landen gingen topwetenschappers de afgelopen jaren in op soortgelijke aanbiedingen van de KSU. In Spanje werden elf deals gesloten, onthulde El País onlangs. Eén van de betrokken wetenschappers werd daarop voor dertien jaar geschorst. Een ander stapte onlangs zelf op.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66) vindt dat universiteiten streng moeten zijn op wetenschappers die hun integriteit verkopen voor geld, liet hij eerder weten naar aanleiding van het nieuws. ‘Ze ondermijnen op deze manier het vertrouwen in de wetenschap’, stelt Dijkgraaf.