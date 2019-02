Zware stappen tegen promovendus en begeleiders in salafismeonderzoek

De Tilburg University heeft zware stappen ondernomen tegen een promovendus en zijn promotor en copromotor die vorig jaar september in het nieuws kwamen met een veelbesproken proefschrift over het salafisme in Nederland.

Imam Sjeik Fawaz Jneid spreekt vrijdag tijdens het middaggebed in de As Soennah-moskee in Den Haag de gelovigen toe. Beeld ANP

De betreffende promovendus Mohammad Soroush mag zijn proefschrift niet verder verspreiden. Zijn promotor, hoogleraar Ruben Gowricharn, zal niet langer het promotierecht van de Tilburg University verleend worden. Copromotor en arabist Jan Jaap de Ruiter krijgt een berisping.

Er werd een externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld nadat er klachten binnenkwamen over de feitelijke juistheid van het proefschrift. Die heeft nu geconcludeerd dat Soroush een groot aantal islamitische instellingen in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft gekwalificeerd. Soroush’ promoter Gowricharn en zijn copromotor de Ruiter zouden volgens de commissie zijn tekortgeschoten bij de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject.

‘Ik moet het besluit eerst even lezen’ zegt Soroush in een reactie. ‘Ik heb het nog niet meegekregen.’ Hoogleraar Gowricharn was nog niet beschikbaar voor commentaar. De Ruiter zegt zich neer te leggen bij het besluit van de Tilburg University. ‘Dit is een juridische procedure waar je van alles van kunt vinden. Daar wil ik het bij laten.’

Rectificatie

Naast het verzoek om het proefschrift niet verder te verspreiden, vraagt de Tilburg University Soroush om een rectificatie te plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de nieuwsbrief van de American Anthropological Association.

Het onderzoek van Soroush (Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland) baarde vorig jaar september veel opzien vanwege het ruime veldwerk dat erachter zit en de harde conclusies die het trekt over het salafisme. Soroush ging drie jaar lang undercover naar talloze vrijdaggebeden, conferenties en enkele kampeerweekenden van de salafistische gemeenschap in Nederland.

Wat Soroush keer op keer aantrof in deze salafistische centra beviel hem allerminst: salafisten zouden zichzelf superieur wanen en niet loyaal zijn aan de democratische principes van Nederlandse ‘ongelovigen’. Voor Soroush was het daarom een uitgemaakte zaak: salafisme en de democratie kunnen nooit samengaan.

Na publicatie van het proefschrift klonk er kritiek vanuit enkele islamitische instellingen die Soroush had bezocht en die zich onterecht als salafistisch afgeschilderd zagen. Een van die instellingen, de Imam Malik-moskee in Leiden, vroeg de Tilburg University om een rectificatie en om een onderzoek naar het proefschrift van Soroush.