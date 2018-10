Zware regenval in Frankrijk: ten minste twaalf doden door overstromingen

Overstromingen hebben na hevige regenval in het zuiden van Frankrijk aan ten minste twaalf mensen het leven gekost. In de nacht van zondag op maandag overstroomden rivieren in de omgeving van het toeristische vestingstadje Carcassonne in het departement Aude. Op sommige plekken reikte het water tot wel 7,5 meter – het hoogste waterpeil in het gebied sinds 1891.

Het zwaarst getroffen is het stadje Trèbes, maar ook veel aanpalende dorpen en buurtschappen zijn ondergelopen. Beelden van drijvende auto’s en ingestorte bruggen circuleren in de Franse media. Er zijn ten minste acht ernstig gewonden gevallen. Een persoon wordt vermist. Volgens de autoriteiten zou het dodental verder kunnen oplopen.

Kortdurende maar zeer hevige regenstormen komen volgens het Franse meteorologische instituut zo’n drie tot zes keer per jaar voor in het zuiden van Frankrijk. Meestal in het najaar, als de lucht afkoelt maar het zeewater nog warm is. Deze ‘mediterrane herfststormen’ zijn vaak zeer plaatselijk en mede daardoor lastig te voorspellen.

De enorme hoeveelheid regen die in korte tijd valt zorgt ervoor dat droogstaande valleien binnen een mum van tijd worden overspoeld door een stortvloed aan water. Ook in andere mediterrane landen komen dit soort extreme najaarsbuien voor. Vorige week leidde hevige regenval op het Spaanse eiland Mallorca tot overstromingen waarbij tien doden vielen.

In oktober 2015 zorgden dergelijke stormbuien aan de Côte d’Azur voor twintig doden. Toen wezen veel experts op de dichte bebouwing van dat gebied als een van de oorzaken: door de ‘betonnisering’ van de grond kon het water geen kant op. Of dat in de aanmerkelijk dunner bevolkte Aude ook een rol speelt, is onderwerp van discussie.

Eerste verdiepingen

Veel wegen in het gebied rond Carcassonne zijn veranderd in stromende waterpartijen, waardoor veel inwoners geïsoleerd zijn geraakt. In sommige dorpen reikt het water tot de eerste verdiepingen van huizen. De Franse autoriteiten hebben zevenhonderd brandweerlieden, acht helikopters, een vliegtuig en militairen met rubberboten ingezet om mensen uit hun huizen te ontzetten.

In een deel van de regio is de elektriciteit uitgevallen. Alle scholen in het gebied zijn dicht. Treinen en bussen rijden niet. In het ziekenhuis van Carcassonne staan de gangen op de begane grond onder water. Inwoners van Carcassonne die aan de kades van de rivier Aude wonen, is aangeraden naar de hoogste verdieping van hun woning te gaan.

In Pezens, een dorp vlak bij het getroffen gebied, zijn duizend inwoners geëvacueerd en ondergebracht in sporthallen en andere zalen in naburige dorpen. De autoriteiten waarschuwen dat het water van de Aude de komende dagen nog verder zou kunnen stijgen. In de hele regio wordt mensen aangeraden binnen te blijven.

Premier Édouard Philippe, die momenteel ook als interim-minister van Binnenlandse Zaken fungeert, is maandagmiddag naar het getroffen gebied afgereisd, in navolging van milieuminister François de Rugy. President Macron sprak tijdens een persconferentie met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in op het Élysée zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden uit. De president zal ‘zo snel mogelijk’ naar het rampgebied afreizen.