Zware middag voor de FNV: de vakbond demonstreert tegen de vakbond

FNV personeel in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh

Op het grasveld voor het hoofdkantoor van de FNV in Utrecht is vandaag iedereen ongelukkig. Een rampscenario ontvouwt zich – even overzichtelijk als onvermijdelijk. De FNV is aan de ene kant een vereniging, die grotendeels leeft van de leden, en tegelijkertijd een bedrijf, met een directie en circa tweeduizend werknemers (1.650 voltijdbanen).

Het ledental loopt al jaren terug, het bedrijf geeft jaarlijks 24 miljoen euro te veel uit. De vereniging wil een sluitende begroting, de directie bezuinigt op het ondersteunende personeel en schrapt een op de vijf banen.

Maar dit is vakbondspersoneel.

En dus staat secretaresse Joke (62, ‘liever geen achternaam’) uit Rotterdam in een hesje te demonstreren tegen haar eigen directie. ‘Als ik mijn werk niet meer doe, moeten de juristen het zelf doen. En zij zijn veel duurder.’ Haar collega Naomi (46) vindt het onbegrijpelijk dat ‘hele volksstammen moeten vertrekken’ terwijl ‘niks wordt gedaan aan het afvoerputje’. De bond probeert nieuwe leden te werven, maar vergeet de huidige leden vast te houden, stelt ze.

Gezakt op eigen criteria

Anne Jan de Graaf, bestuurder van FNV Personeel, de bond binnen de bond, opent vanaf het podium de openbare vergadering. Deze bijeenkomst is protest en ledenraadpleging ineen. Hij doet wat hij als vakbondsman moet doen. En dat is het plan van de directie langs het 188 pagina’s dikke FNV-handboek leggen. Zijn conclusie: het bedrijf FNV zakt op vrijwel alle criteria die de bond FNV aan een werkgever stelt.

Financiële onderbouwing? ‘Is er niet.’ Continuïteit van het bedrijf? ‘Doet deze reorganisatie niks voor.’ Perspectief voor zo veel mogelijk werknemers? ‘Het antwoord is nee.’ De Graaf vat het directieplan samen als: ‘Er moeten gewoon werknemers uit, want jullie zijn met elkaar te duur.’ Wat de bond werkelijk nodig heeft: ‘Die honderdduizend leden terug die we zijn kwijtgeraakt.’

In het publiek staan microfoons voor de leden. Osman Yildiz, bestuurder uit Rotterdam, waarschuwt dat zijn geloofwaardigheid als cao-onderhandelaar op het spel staat. ‘Als we hiermee akkoord gaan, krijg ik dit bij bedrijven op m’n bord.’ Lieke Berends, secretaresse in Amsterdam, vreest dat haar mbo-diploma niet volstaat wanneer ze op haar eigen functie moet solliciteren. ‘Wat wij doen is van een goed niveau. Het zit in ons hart.’ Ook persvoorlichter José Kager is vandaag actievoerder. Tweederde van haar collega’s moet eruit. ‘Dat kán helemaal niet.’

Ultimatum

Tijd om te stemmen. 659 van de 701 leden zijn voor een ultimatum. ‘Practice what you preach’, is de eis aan de directie. Een variant op het aloude principe van naastenliefde: behandel het eigen personeel zoals je het personeel van een ander behandelt. Als het plan dinsdagmiddag niet van tafel is, gaat het personeel over tot actie: eerst korte werkonderbrekingen, later stakingen.

Directielid Ahmed Amhaini neemt het ultimatum in ontvangst, directeur Herman Geerdink is met vakantie. Na afloop staat Amhaini de Volkskrant te woord, het plakkaat met eisen in de hand. ‘We moeten samen een tekort van 25 miljoen dichtlopen.’ Daarom moet de organisatie efficiënter worden. Er moet meer digitaal en dat betekent ‘minder krachten’. Dat moet ‘FNV-waardig’ gebeuren, met regelingen, opleiding, werk-naar-werktrajecten.

Nee, zegt hij, de reorganisatie gaat geen nieuwe leden opleveren. ‘Daar is dit plan niet voor.’ Hij is in gesprek met de ondernemingsraad, zo is de procedure. Hij hoopt ook in gesprek te blijven met FNV Personeel. ‘Zij willen dit plan van tafel, maar dat creëert nog meer onduidelijkheid voor de werknemers.’ Hij klinkt als een werkgever.