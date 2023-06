Zware klappen voor Oekraïens leger laten zien dat succes een lange weg is

Beeld vrijgegeven door het Russische leger van vernietigde Leopard 2-tanks en Bradley-voertuigen. Beeld ANP / EPA

Het Oekraïense offensief is amper begonnen en het Russische leger claimt Kyiv nu al zware klappen te hebben toegebracht. De beelden van uitgeschakelde westerse Leopard 2-tanks en Bradley-voertuigen zijn weliswaar een tegenvaller voor Oekraïne, maar het is beslist niet maatgevend voor het verdere verloop van de strijd.

Als de video’s en foto’s iets aantonen, dan is het wel dat opnieuw duidelijk is geworden dat het nog een heidens karwei wordt voor de Oekraïners om door de goed verdedigde Russische linies te breken. En in die eerste fase worden altijd behoorlijke militaire verliezen geleden, zeker aan de kant van het leger dat in de aanval gaat.

Helden van Rusland

Moskou claimt in slechts twee dagen strijd zeven Leopards en vijf Bradley’s, die behoren tot de beste Amerikaanse pantsergevechtsvoertuigen, te hebben vernietigd. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe was zo trots dat hij zondag de verantwoordelijke militairen als ‘helden van Rusland’ beloonde met de belangrijkste militaire medaille. Voor het Russische leger zijn de beelden een opsteker omdat het al maanden moet aanhoren dat het westerse hightechmaterieel het verschil zou gaan maken bij het Oekraïense offensief.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

De authenticiteit van een deel van de beelden van het achtergelaten Oekraïense militaire materieel, verspreid door onder andere Russische militaire bloggers, is bevestigd door diverse westerse media. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zouden de tanks en pantservoertuigen tot staan zijn gebracht bij onder andere aanvallen met drones en Ka-52-gevechtshelikopters, de Russische tegenhanger van de Amerikaanse Apache.

Vooral bij de eerste Oekraïense aanvallen in de zuidelijke regio Zaporizja, die eind vorige week plaatsvonden, zou al snel westers militair materieel verloren zijn gegaan. Met name bij de strijd nabij Mala Tokmatsjka zijn volgens de Russen diverse Leopards en Bradley’s, die infanteristen vervoeren naar het strijdtoneel, buiten gevecht gesteld. Op foto’s zijn onder andere twee Leopard 2’s en twee Bradley’s te zien, onmachtig in een doorploegd veld.

Soldaten hangen volgens het Oekraïense leger de vlag uit in het dit weekeinde heroverde Blahodatne, in het oosten van het land. Beeld Reuters

De kracht van de Leopard-tanks zit in het vermogen om snel en van grote afstand vijandelijke tanks, zoals de Russische T-72, met zijn vuurkracht te vernietigen. Maar de tanks zijn vanuit de lucht kwetsbaar, vooral voor gevechtshelikopters zoals de Ka-52 die als belangrijkste taak heeft zwaar militair materieel uit te schakelen. Rusland heeft sinds de invasie een aantal Ka-52’s verloren bij Oekraïense aanvallen met westerse luchtdoelraketten.

Maar als de Russische beweringen kloppen, buit Moskou de kracht van de gevechtshelikopter nu uit om het Oekraïense offensief te frustreren. Op andere beelden van het front in Zaporizja is te zien dat de Oekraïense tankbemanningen ook rekening moeten houden met een ander groot gevaar: antitankmijnen verstopt in doorgaande routes en in mijnenvelden. Volgens diverse berichten zouden de Oekraïners al drie van de zes speciale Finse voertuigen hebben verloren om mijnen en andere obstakels op te ruimen.

Het gaat hier om een omgebouwde Leopard. De Finnen hebben de geschutskoepel van de Duitse tank verwijderd en het voertuig tot een militaire bulldozer omgebouwd. De Leopard 2R, zoals het voertuig heet, gaat tankcolonnes voor om een doorgang te forceren in mijnenvelden of in gebieden waar de Russen allerlei obstakels hebben opgeworpen, zoals betonnen objecten en greppels. De Oekraïners hebben soortgelijke voertuigen ook van andere westerse landen gekregen. Maar als ze nu al de helft van het Finse materieel hebben verloren, moeten ze zuinig gaan omspringen met de overige voertuigen.

Doel: Melitopol

Dat het Oekraïense leger de aanval opende bij Mala Tokmatsjka, is niet toevallig. Naar verluidt willen ze doorstoten naar het stadje Tokmak, dat zo’n veertig kilometer zuidelijker ligt. Deze strategische plaats ligt op de route naar Melitopol. Als de Oekraïners met hun tanks en pantsermaterieel in deze regio een zwakke plek kunnen vinden in de Russische verdedigingslinies, zal het vizier worden gericht op Melitopol.

Een aanval op deze stad werd voor het offensief al genoemd als een van de meest waarschijnlijke aanvalsopties van het Oekraïense opperbevel in Kyiv. Inname van Melitopol en vervolgens een opmars richting de Zee van Azov, betekent dat het Russische invasieleger wordt opgesplitst en wordt geïsoleerd van de Krim. Dit zou betekenen dat de positie van de Russische troepen in de Donbas, die zwaar afhankelijk zijn van de Krim voor hun bevoorrading, flink verzwakt wordt. Het Oekraïense leger heeft echter nog een lange weg te gaan voor het dit ‘droomscenario’ militair kan verwezenlijken.