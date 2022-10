Zware gevechten en gevoelig gezichtsverlies voor Russische elite-eenheden rondom Cherson

Russische soldaten bewaken de ingang van een energiecentrale bijde Dnipro-rivier. Beeld AP

De opmars is de grootste Oekraïense doorbraak in het zuiden sinds de Russische invasie. Opvallend is dat Rusland openlijk toegeeft dat het Oekraïense tegenoffensief voorspoedig verloopt. Op diverse plekken zouden Oekraïense tankeenheden volgens Moskou door de Russische linies zijn gebroken. ‘Nieuwe bevolkingscentra zijn bevrijd in verschillende regio’s’, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag. Volgens sommige berichten zouden de Oekraïners ten noorden van Cherson tientallen kilometers zijn opgerukt.

Het plotselinge succes aan het zuidelijke front is de zoveelste militaire tegenvaller voor het Kremlin in korte tijd. Met de inname van de strategische steden Izjoem en Lyman in het noordoosten, hebben de Russen de afgelopen weken al gevoelige verliezen geleden. Terreinverlies in het zuiden is het laatste wat het Kremlin nu kan gebruiken.

Aanzienlijke terreinwinst

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW), dat de oorlog dagelijks analyseert, heeft het Oekraïense leger de laatste dagen zowel in het oosten als in het zuiden ‘aanzienlijke terreinwinst’ geboekt. Op video’s is het zien hoe Oekraïense tankeenheden nabij Cherson oprukken, terwijl ze Russische posities onder vuur nemen.

Het ISW wijst erop dat de doorbraken een gevoelig gezichtsverlies zijn voor Russische elite-eenheden. Hun onvermogen om de Oekraïense opmars te stoppen bij Cherson en het oostelijke Lyman, dat zondag viel, moet de alarmbellen doen rinkelen in het Kremlin. ‘Zelfs de grootste elite-eenheden van het Russische leger raken in toenemende mate in verval naarmate de oorlog voortduurt’, aldus de militaire denkank.

Moskou doet geen enkele poging om de Oekraïense opmars te verbloemen. ‘Met numeriek superieure tankeenheden slaagde de vijand erin om diep door onze verdediging te stoten’, aldus de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie. Volgens hem zouden de Oekraïners bij twee plaatsen door de Russische linies zijn gebroken, waaronder Oleksandrivka, dat ten westen van Cherson ligt. Ook ten noorden van de stad, langs de Dnipro-rivier, wisten de tankeenheden op te rukken.

Oekraïne startte in de zomer ook een groot offensief bij Cherson, maar het slaagde er niet in om op grote schaal door de Russische linies te breken. Tot de verrassing van Rusland en het Westen lukte dit wel in het noordoosten bij Charkiv. Het Oekraïense leger probeert bij Cherson de naar schatting 25 duizend Russische soldaten in te sluiten op de westoever van de Dnipro.

Met de vernietiging van belangrijke bruggen over de rivier wordt gepoogd de Russen te isoleren van de rest van hun leger aan de overkant van de rivier. Tegelijk wordt gepoogd vanuit diverse kanten, ten westen en noordoosten, op te trekken naar de stad om de Russen tot overgave te dwingen. Ten noordoosten van Cherson zouden de Oekraïners de afgelopen dagen tientallen kilometers zijn opgerukt langs de Dnipro.

Opvallend is dat ook de pro-Russische bestuurders van Cherson de opmars van het Oekraïense leger niet ontkennen of bagatelliseren. ‘Ja, er waren inderdaad doorbraken’, aldus Vladimir Saldo, de leider van de bezette regio. Volgens hem wisten de Oekraïners onder andere bij Doetsjany, dat zo’n honderd kilometer van Cherson ligt, de Russen te verrassen. ‘Er zijn nederzettingen bezet door Oekraïense troepen.’

Snelle opmars

Dit betekent dat het Oekraïense leger kilometers naar het zuiden is getrokken, richting Cherson, zonder te worden tegengehouden door de Russen. Doetsjany ligt is zo’n dertig kilometer verwijderd van waar de frontlinie zich vorige week nog bevond. Op een video is te zien hoe soldaten de Oekraïense vlag hijsen in het dorp Myroljoebivka, zo’n twintig kilometer in gebied dat tot voor kort nog bezet was door het Russische leger. ‘Alle eer aan onze helden’, twitterde Anton Herasjtsjenko, een vooraanstaande adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De komende dagen moet blijken of de snelle opmars langs de Dnipro richting Cherson een herhaling wordt van het succesvolle offensief vorige maand bij Charkiv. Duizenden Russische militairen sloegen op de vlucht, met achterlating van veel militair materieel zoals tanks en pantservoertuigen. Er waren maandag nog geen berichten dat de paniek had toegeslagen onder de Russische eenheden rond Cherson.

Wel zei het ministerie van Defensie in Moskou dat soldaten bij de twee plaatsen waar de Oekraïense tankeenheden waren doorgebroken, zich hadden teruggetrokken en elders defensieve posities hadden ingenomen. Ook zou de Russische artillerie de Oekraïners flink onder vuur nemen. Zelfs als het zuidelijke offensief in de komende weken voorspoedig blijft verlopen, wordt het nog een enorme klus voor de Oekraïners om Cherson in te nemen. Zo’n grote stad heroveren – Cherson telde voor de invasie zo’n 300 duizend inwoners – is militair van een heel andere orde dan kleine stadjes als Izjoem en Lyman bevrijden.

Naar verluidt zou het Oekraïense leger, als het dichtbij de poorten staat van Cherson, erop uit zijn om de Russische eenheden te omsingelen en te dwingen de strijd op te geven. Zo’n massale overgave van Russische soldaten is tot nu toe echter niet voorgekomen.